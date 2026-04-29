Cielo Razzo juega de local: el 8 de mayo en Rosario

Cielo Razzo se prepara para una velada muy especial, en lo que será el reencuentro con el público de Rosario, su ciudad natal. Será una noche de catarsis cargada de potencia y energía. La cita es el viernes 8 de mayo, a las 20 horas en el Metropolitano (Salón Independencia).

La banda invitada es Hostel, en tanto que las entradas están a la venta en la boletería de la sala, calle Junín 501, vía turboentrada.com y en Mitre 737.

Tras un año de gira con su último disco El día fuera del tiempo, Cielo Razzo vuelve a Rosario para compartir una noche a puro rock & roll. Un ritual de guitarras y pogo en el lugar donde todo empezó.

ADN de Rosario

Con más de tres décadas de trayectoria, la banda liderada por Pablo Pino editó discos que marcaron distintas etapas de su evolución artística como Buenas y Código de barras, convirtiéndose en referentes indiscutidos de la escena local y nacional.

Con temas que ya son himnos para su público y se corean a todo pulmón, el grupo logró trascender generaciones y mantenerse vigente, formando parte del ADN cultural de Rosario.

La promesa de una noche intensa y cargada de mística sigue intacta. Una celebración vibrante del rock nacido en Rosario con identidad propia, una potencia arrolladora y melodías que suenan en cada rincón de la ciudad.

La banda

Voz: Pablo Pino; guitarra y coros: Diego Almirón; guitarra: Fernando Aime; bajo: Cristian Narváez; batería y coros: Javier Robledo; y teclados: Marcelo Vizzarri.