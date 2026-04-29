Economía circular: en alianza con productores locales, nace el tomate deshidratado de la UNLP

La Universidad Nacional de La Plata (UNLP) avanza en la consolidación de modelos productivos sustentables a través de una nueva iniciativa que articula conocimiento, tecnología y trabajo cooperativo. Este lunes se realizó la entrega de la primera partida de tomate deshidratado elaborado en la Planta de Alimentos para la Integración Social (PAIS), a organizaciones de la agricultura familiar de la región.

La producción será destinada a la Asociación San Roque y a la Cooperativa Simón Bolívar, en el marco de una propuesta conjunta entre la UNLP y el Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires.

De la jornada participaron, representantes de la cartera agraria bonaerense; productores de la agricultura familiar; el secretario de Producción de la UNLP, Daniel Tovio; el director de la Fábrica Escuela PAIS, Juan Manuel Santillán; y la directora de Agricultura Familiar del Consejo Social de la UNLP, Guillermina Ferraris, entre otros actores vinculados a la temática.

El origen del proyecto

La iniciativa surge como respuesta a una problemática estructural del cordón hortícola: la sobreoferta estacional de tomate y las limitaciones del consumo interno, que históricamente provocan la caída de precios e incluso el descarte de producción en las quintas. Frente a este escenario, la universidad pública promueve alternativas de agregado de valor que permiten reducir el desperdicio de alimentos y generar nuevas oportunidades económicas para las familias productoras.

El proyecto se inscribe en una lógica de economía social y solidaria, y de economía circular, al transformar excedentes de producción en nuevos productos con valor agregado, evitando pérdidas y optimizando recursos.

El proceso se formalizó mediante una Carta Acuerdo que establece un esquema de trabajo colaborativo. La Planta PAIS se encarga de la selección, sanitización, procesamiento, deshidratado y envasado del tomate, generando un producto final en polvo listo para su comercialización en mercados bonaerenses, en envases de 100 gramos.

Cómo es el circuito productivo

Contempla una dinámica de beneficio compartido: los productores aportan el tomate fresco y luego reciben el producto deshidratado para su comercialización. En tanto, una parte de la producción queda en la Planta PAIS para ser utilizada en la elaboración de diferentes alimentos, como guisos y otras preparaciones, que luego llegan a la mesa de cientos de familias a través de programas de asistencia social.

De este modo se completa un círculo virtuoso en un esquema de aprovechamiento integral de la materia prima.

El Ministerio de Desarrollo Agrario acompaña el proceso con asistencia técnica y apoyo en estrategias de comercialización, a través de distintos programas provinciales.

La distribución

En términos de distribución, el 60 % del producto final corresponde a las organizaciones de productores, mientras que el 40 % restante se destina al Programa PAIS en concepto de costos operativos y de procesamiento.

En esta primera etapa, se elaboraron 400 paquetes de tomate deshidratado en polvo: 225 para la Asociación San Roque y 195 para la Cooperativa Simón Bolívar. Además, se encuentra en proceso una nueva partida correspondiente a la última entrega de abril, que permitirá sumar alrededor de 200 paquetes más.

En suma, la experiencia refleja el rol estratégico de la UNLP como articuladora entre el conocimiento científico-tecnológico y las necesidades del territorio, promoviendo un modelo de desarrollo que integra producción, inclusión social y sostenibilidad ambiental.