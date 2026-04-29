Desesperada búsqueda de dos pescadores desaparecidos en Villa Domínico

Personal de la Prefectura Naval Argentina mantiene desplegado un amplio operativo de búsqueda para hallar a dos pescadores que desaparecieron en el Río de la Plata, en la zona Parque del Río de Sarandí. Se trata de Alcides Ledesma y José Luis Herrera, quienes salieron en una camioneta Peugeot Partner blanca cerca de las 9.30 horas del domingo.

Según explicó la pareja de uno de ellos, llevaron un bote tipo kayak de color gris amarrado al vehículo.

La emergencia comenzó en horas de la madrugada, cuando la fuerza tomó conocimiento, a través de una denuncia recepcionada por la Comisaría 4ª de Avellaneda, sobre la desaparición de dos hombres, un ciudadano argentino y otro paraguayo, quienes habían salido a pescar a bordo de una canoa gris, dejando su camioneta sobre la costa.

El despliegue

Ante esta situación, la Autoridad Marítima nacional montó rápidamente un amplio operativo de rastrillaje, del que participan, en condiciones meteorológicas adversas los guardacostas GC-73 Cabo Corrientes, el GC-75 Bahía Blanca y GC-140 Lago Yehuin; un semirrígido, dos motos de agua y el avión PA-105, con el apoyo de personal de la Fuerza altamente capacitado para afrontar este tipo de emergencias.

#Urgente 🚨 Desesperada búsqueda de dos pescadores en el Río de la Plata



Provenientes de Lanús, ambos se internaron en las aguas el domingo desde el Parque del Río: operan guardacostas, un helicóptero, un semirrígido y dos motos de agua



📌 Desaparecidos en Villa Domínico

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Vale mencionar que la camioneta fue encontrada estacionada en la orilla, pero no hay rastros de los pescadores.

Quiénes son los pescadores

Alcides, de 47 años y nacionalidad paraguaya, iba vestido con una campera de color amarilla flúor, debajo llevaba una remera de mangas largas de muchos colores vivos, un pantalón gris y una gorra de la cual no se precisó el color. De José hasta el momento no trascendieron detalles.

“Los dos se iban a pescar, siempre van juntos a pescar, cargaron las cosas y se fueron, iban para el Parque del Rio de Avellaneda”, declaró la pareja de Alcides a la Policía y precisó que el hombre se llevó su celular y sus elementos de pesca.

“Pedimos ayuda a la comunidad que pueda aportar cualquier dato de estas dos personas que desaparecieron en la zona de Avellaneda, Villa Dominico, en el Parque del Río”, escribieron allegados en una publicación difundida en Instagram durante la noche de este lunes.

Resta mencionar que la denuncia fue caratulada como “averiguación de paradero” e interviene la UFI 1 de Avellaneda.