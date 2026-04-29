Intendentes bonaerenses marchan a Capital Humano en reclamo por los fondos alimentarios

Los intendentes de la provincia de Buenos Aires, de diferentes espacios políticos, marcharán este miércoles hasta la sede del Ministerio de Capital Humano de la Nación, que conduce Sandra Pettovello, en reclamo por el financiamiento del Programa Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria (MESA) y la actualización de los montos del Servicio Alimentario Escolar (SAE).

La convocatoria es para las 11.45 horas en Carlos Pellegrini 1282, en pleno centro porteño. A continuación, se llevará a cabo un Encuentro de Gobiernos locales de PBA en la Federación Argentina de Municipios (FAM), presidida por Fernando Espinoza, que contará con la presencia del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

Los programas

MESA fue creado como medida excepcional en la pandemia y se ha convertido en un complemento indispensable frente a la situación económica y social actual.

El SAE, que en 2025 ya tuvo un financiamiento aproximadamente un 50 % menor a lo solicitado, con la inflación actual, se estima necesario un aporte de 177 mil millones de pesos para su funcionamiento, por parte del Gobierno nacional.

Según se destacó, ambos programas son clave para garantizar la alimentación de más de 2.5 millones de niñas, niños y adolescentes de la provincia de Buenos Aires.