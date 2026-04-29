Olavarría: Wesner recibió a Marcelo Mindlin, nuevo presidente de Loma Negra

En la mañana de este martes, arribó a Olavarría el nuevo presidente del directorio de Loma Negra, Marcelo Mindlin, quien fue recibido por el intendente Maximiliano Wesner. El empresario argentino, dueño además de Grupo Emes y Pampa Energía, una de las empresas energéticas más importantes de nuestro país, recientemente asumió la conducción de la firma cementera con sede en el partido del centro bonaerense, lo que se tradujo en el retorno a manos nacionales tras décadas de administración del grupo brasileño Camargo Correa.

La agenda conjunta se inició en L’Amali, la planta fabril más moderna y extensa que Loma Negra SA posee a pocos kilómetros de la Villa Alfredo Fortabat. Allí se desarrolló una recorrida que fue encabezada por miembros del directorio de la compañía, equipo gerencial, jefes de planta y trabajadores.

Mantuvimos un encuentro de trabajo siempre pensando y planificando Olavarría.



A 100 años de su fundación, la compañía impulsa una nueva etapa con inversiones estratégicas. pic.twitter.com/DQB2qqHBZW — Maximiliano Wesner (@MaximilianoWes4) April 28, 2026

Posteriormente, se trasladaron al Palacio San Martín, donde Wesner y Mindlin protagonizaron un encuentro de trabajo que se concretó en la Sala de Reuniones ubicada en el primer piso. Participaron de la reunión, el CEO del grupo Pampa Energy, Gustavo Mariani; además de la jefa de Gabinete, Mercedes Landivar e integrantes del Gabinete municipal.

En manos argentinas

En la ocasión el jefe comunal agradeció la concurrencia y puso en valor la importancia de que una firma con tanto arraigo y relevancia en la historia del partido vuelva a manos argentinas. “Es un el valor estratégico que Loma Negra vuelva a ser una empresa de capitales argentinos, no sólo por su impacto en el desarrollo productivo sino por su histórica vinculación con el desarrollo integral del Partido de Olavarría”, aseguró Wesner.

Asimismo, se destacó el rol que la minería ha tenido como actividad productiva en el desarrollo y crecimiento de Olavarría, hasta consolidarlo como uno de los distritos más importantes de nuestro país en materia de industria y servicios.

En ese camino, sin dudas, Loma Negra ha desarrollado un papel imprescindible, permitiendo la incorporación y profesionalización de mano de obra durante décadas, pero también dando lugar a la generación de pequeñas y medianas empresas que la abastecen y asisten a diario.

Una firma centenaria

Del mismo modo, durante el encuentro se dialogó sobre la centenaria trayectoria de la firma y su protagonismo no sólo con el crecimiento industrial, sino también el desarrollo de iniciativas educativas y de la concreción de obras que contribuyeron a mejorar la calidad de vida de la comunidad, consolidando un fuerte lazo con el entramado social local.

Por último, el intendente de Olavarría invitó a desarrollar acciones conjuntas en pos de seguir generando soluciones productivas, laborales e industriales, como así también generar proyectos e iniciativas que se traduzcan en beneficios que alcancen a toda la comunidad de Olavarría.

