Almagna: Gastón Cocchiarale inaugura un nuevo teatro en Almagro

Almagna es una nueva sala para 100 localidades ubicada en el corazón del barrio porteño de Almagro. Se encuentra en la calle Guardia Vieja 3783, entre Bulnes y Mario Bravo, una exclusiva zona teatral de las más importantes del circuito independiente de la Ciudad de Buenos Aires.

Almagna no es solo una sala teatral. Es un espacio cultural con dos salas de ensayo y la nueva casa de Crees es crear, escuela de formación actoral de Gastón Cocchiarale.

“Creemos en una gestión profesional que no olvida la calidez humana, donde cada rincón del teatro refleja el cuidado por el detalle y el respeto por quienes lo habitan”, ponderan.

Y recalcan: “Queremos ser el espacio donde el artista se anima a saltar al vacío y el público encuentra una propuesta profesional y honesta. Nos proyectamos como el puente necesario entre la experimentación de nicho y la cultura popular”.

Quién es Gastón Cocchiarale

Actor, director, docente y productor teatral. Hace siete años fundó su escuela de teatro Creer es crear que hoy alberga a más de 250 alumnos con sus talleres de actuación, producción, cámara y dramaturgia.

Su prolífera carrera como actor a sus 33 años tiene en su haber proyectos audiovisuales como “El Clan, “Permitidos”, “Sandro de América”, “Edha”, “ATAV”, “El Encargado”, “Nada”, entre otros.

Y proyectos teatrales como “Jauría” (nominado al ACE como mejor actor en drama), “Tres”, “La gran renuncia” y “Empieza con D” (nominado al ACE y al Martín Fierro de teatro como mejor actor de reparto), entre otros.

Compartió proyectos con artistas como Guillermo Francella, Luis Brandoni, Robert de Niro, Bizarrap, Juan José Campanella, Eduardo Blanco, Vanesa Gonzalez, Armando Bo, Pablo Trapero, Cohn & Duprat, Lali Esposito, Ariel Winograd, Daniel Burman, entre otros.

Como director hace tres años que dirige Amantes, casados y desconocidos a sala llena en Timbre4. Socio fundador y director artístico de la sala teatral Almagna.

Quién es Jorge García

Es empresario, técnico en marketing, productor, emprendedor y actor. Es alumno de Gastón Cocchiarale desde el 2021 hasta la fecha y uno de los protagonistas de la obra Amantes, casados y desconocidos. Socio fundador y director comercial de la sala teatral Almagna.

“Amantes, casados y desconocidos”

Es una obra de Reneé Taylor y Joseph Bologna, adaptada y dirigida por Gastón Cocchiarale.

Nació en 2022 como una apuesta por el teatro autogestionado y se convirtió en uno de los fenómenos más vitales del circuito independiente actual.

Tras la temporada debut en Patio de Actores, se consolidó con tres temporadas consecutivas en Timbre4. Con 67 funciones a sala llena y más de 4 mil espectadores, el proyecto impulsó la creación de un espacio propio.

La quinta temporada llega este 9 de mayo de 2026 a Almagna, siendo la obra de inauguración de la sala.

Sinopsis

Presenta cuatro historias cortas que exploran esas preguntas. Dos personas en una primera cita luego de conocerse por una app; un par de amantes al límite emocional por su forma de vincularse; una pareja en sus treintas agobiados por la convivencia; dos jóvenes novios que deciden no casarse a último momento dispuestos a escuchar los sermones de un matrimonio cincuentón y tradicional.

A través de estos pequeños relatos cotidianos de la vida intentaremos respondernos o, mejor dicho, seguir preguntándonos: ¿amamos como queremos? ¿O #AmamosComoPodemos?

Las funciones serán los sábado a las 20 horas, con entradas a través de Alternativa Teatral o en la boletería de la sala, Guardia Vieja 3738.

