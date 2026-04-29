El Hospital Fernández sumará diez consultorios y una nueva guardia

El recupero de la atención a obras sociales, prepagas y extranjeros en los centros de salud porteños vuelve a la Ciudad como parte del “plan de infraestructura en salud más ambicioso de los últimos tiempos”. La administración de Jorge Macri detalló que “este año hay 151 obras en toda la red de hospitales públicos, incluyendo diez nuevos consultorios y una reforma integral de más de 3 mil metros cuadrados en el Fernández, en Palermo”.

En el primer cuatrimestre del año, la recaudación superó los $ 42.000 millones. Actualmente hay 30 obras en ejecución, financiadas con el dinero que se recupera por las atenciones: entre ellas, la actualización de los consultorios externos en el hospital Pirovano, en Coghlan, la construcción del nuevo Centro Regional de Hemoterapia, en Parque Chas, el Centro de Diagnóstico Porteño 4, de Palermo, y el Centro de Salud y Acción Comunitaria (CeSAC) 51, en Colegiales.

Este financiamiento también permitió sumar 900 nuevas camas y 5 mil equipos médicos de última generación, como parte de un plan de infraestructura en salud del Gobierno porteño que incluye más de 500 obras. Se trata de un cambio de paradigma en la Ciudad, en el que, además, los porteños por primera vez tienen prioridad en la atención.

“Todo lo que cobramos por la atención a extranjeros en nuestros hospitales y lo que recuperamos de obras sociales y prepagas lo invertimos en obras, como esta, en el Hospital Fernández. Y como otras 30 que están en marcha y son parte de un plan histórico. Todas, por primera vez, con prioridad para los porteños. Esto también es ordenar y cuidar”, sostuvo Macri, quien supervisó los trabajos en el Hospital Fernández, de Palermo, junto al ministro de Salud, Fernán Quirós.

Pasamos de pagar tours sanitarios a financiar más de 151 obras con el cobro a extranjeros, obras sociales y prepagas.

Esto también es ordenar. pic.twitter.com/CNpJ3nmoge — Jorge Macri (@jorgemacri) April 28, 2026

Y graficó: “Pasamos de pagar tours sanitarios a financiar más de 151 obras con el cobro a extranjeros, obras sociales y prepagas”.

Las obras en el Fernández

La intervención en el centro asistencial de Cerviño 3356 implica una inversión de $ 8.930 millones, destinados a la reforma integral de 3.223 m2. Los trabajos incluyen la creación de consultorios, sectores de observación crítica, áreas de salud mental y una guardia totalmente refuncionalizada que incluye dormitorios médicos.

A estas intervenciones se suma la incorporación de seis nuevas bases del SAME, la señalización del segundo helipuerto nocturno y la gestión directa de la Línea 147 y el programa “Prioridad Porteña”, que establece un sistema de asignación de turnos en los centros de salud con preferencia para los vecinos.

“El crecimiento sostenido de la demanda nos exige transformar el sistema y hacerlo más eficiente y accesible. Este modelo permite recuperar recursos y reinvertirlos directamente en el sistema de salud, fortaleciendo la capacidad de respuesta y la calidad de la atención para los porteños”, aseguró el ministro de Salud, Fernán Quirós.

El recupero de dinero

Durante 2025, la Ciudad recaudó más de 4110.000 millones mediante el sistema de recupero gestionado por el FACOEP (Facturación y Cobranza de Efectores Públicos). Este organismo, creado para cobrar las prestaciones a personas con cobertura de salud, amplió su alcance el año pasado para incluir el recupero por la atención a extranjeros.

Con el modelo de gestión implementado por el jefe de Gobierno, Jorge Macri, el dinero vuelve directamente a los hospitales. Esto también permitió aumentar en un 30 % la oferta de atención con más de 30 millones de prestaciones anuales, en un contexto en el que la clase media utiliza cada vez más el sistema público de salud en la Ciudad.