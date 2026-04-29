Kicillof inauguró obras universitarias en Coronel Suárez y criticó el ajuste de Milei

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, visitó este martes el distrito de Coronel Suárez para encabezar una intensa agenda de gestión que incluyó la inauguración de obras de infraestructura educativa y la entrega de títulos de propiedad. En un discurso marcado por la polarización con la gestión nacional, el mandatario defendió el rol del Estado provincial frente a los recortes presupuestarios dispuestos por el presidente Javier Milei.

La actividad principal tuvo lugar en el Centro Regional Educativo Universitario (CREUS), donde se inauguró una ampliación que incluye nuevas oficinas y salas de reuniones. Esta obra se complementa con la construcción actual de cuatro aulas destinadas a los 400 alumnos que cursan ocho carreras en el marco del Programa Puentes, una iniciativa que busca descentralizar la educación superior en el interior bonaerense.

Educación pública y defensa del Estado

Durante el acto, Kicillof apuntó directamente contra la Casa Rosada al señalar que "mientras Milei ataca a las universidades nacionales y recorta sus recursos, a nosotros nos llena de orgullo seguir ampliando centros universitarios en el interior de la Provincia". El Gobernador enfatizó que la educación pública y el acompañamiento estatal son los pilares que permiten que los jóvenes puedan estudiar "sin importar dónde hayan nacido ni cuántos recursos tengan".

#CoronelSuárez 😡 Kicillof inauguró obras y le pegó a Milei por el ajuste



“Aunque algunos quieran imponer la idea de que al Estado hay que dinamitarlo, en la Provincia estamos convencidos de que es fundamental para mejorar las condiciones de vida y generar nuevas oportunidades”,… pic.twitter.com/1lczuB4zuf — ANDigital (@ANDigitalOK) April 28, 2026

En referencia a los discursos que proponen reducir la estructura estatal al mínimo, el mandatario fue contundente: "Aunque algunos quieran imponer la idea de que al Estado hay que dinamitarlo, en la Provincia estamos convencidos de que es fundamental para mejorar las condiciones de vida y generar nuevas oportunidades". Según el titular del Ejecutivo provincial, sin un Estado presente, el sector privado no llegaría a brindar respuestas en materia de educación física o acceso a la tecnología.

Entrega de escrituras y netbooks

La jornada también incluyó un fuerte componente de regularización dominial. A través del programa Mi Escritura, Mi Casa, se otorgaron 162 escrituras gratuitas a familias suarenses y al municipio, destinadas a lotes donde se proyecta la construcción de nuevas viviendas.

En paralelo, la gestión provincial hizo entrega de 43 dispositivos del programa Conectar Igualdad Bonaerense a estudiantes de nivel secundario, con el objetivo de reducir la brecha digital. El intendente local, Ricardo Moccero, valoró el trabajo articulado y sostuvo que ante un programa económico nacional que "ajusta y atenta contra el trabajo", la Provincia promueve la "conciencia colectiva y solidaria" mediante inversiones que cuidan al vecino.

Apoyo a la producción y cooperativismo

La visita de la comitiva oficial también contempló el fortalecimiento del sector productivo. Se puso en funcionamiento una pala cargadora frontal para el mantenimiento de caminos rurales y se entregaron 10 máquinas de coser industriales para el Taller Textil municipal.

Este equipamiento está destinado a la cooperativa Textiles del Sudoeste, integrada por 30 trabajadoras que habían sido despedidas de la empresa DASS. Al respecto, el Gobernador cerró su intervención reafirmando que el camino de la provincia de Buenos Aires es con "más educación pública, más salud, más producción y más trabajo para todos y todas".

Acompañaron a Kicillof en la jornada la jefa de Asesores, Cristina Álvarez Rodríguez, y los ministros Gabriel Katopodis (Infraestructura) y Javier Rodríguez (Desarrollo Agrario), junto a otros funcionarios provinciales e intendentes de la región.