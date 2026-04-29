Fin de ciclo en ATSA La Plata: Borgini deja la conducción cercado por críticas y desgaste

El próximo lunes 4 de mayo, la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) La Plata vivirá un proceso eleccionario que marca el colapso de una hegemonía de un cuarto de siglo. Pedro Borgini, el hombre que manejó los destinos del gremio durante las últimas dos décadas y media, finalmente no será candidato, empujado por un desgaste pronunciado y un clima de cuestionamiento interno que ya era imposible de disimular.

La Lista Azul y Blanca ahora lleva como caras visibles a Jorge Ropat (candidato a secretario general) y Ezequiel Ferrari (adjunto) para el período 2026-2030, en un intento por "lavar la cara" de una gestión agotada que dejó de responder a las necesidades de las bases para transformarse en una plataforma política personal.

El "pecado" de la doble función

El núcleo de la bronca contra Borgini se resume en una frase: la "dispersión en la conducción". En el último tiempo no cayó nada bien que el titular del gremio centrara sus energías en su banca del Senado bonaerense, descuidando la representación de los trabajadores de la sanidad privada en un contexto de crisis económica.

Las críticas internas coinciden en que el sindicato funcionaba en "piloto automático" mientras Borgini atendía la agenda legislativa. Ese desinterés por el día a día de la organización gremial generó una grieta, derivando en lo que muchos califican como una "conducción ausente" y desconectada de la realidad del sector y de los afiliados.

Pero si a ello se le suman sus períodos como edil platense entre 2011-2015 y 2015-2019, pero fundamentalmente cuando fue ungido presidente del Concejo Deliberante de la capital bonaerense –asumió en diciembre de 2013 y allí estuvo hasta fines del 2015, cuando finalizó el segundo, y más caótico, mandato de Pablo Bruera como intendente de la ciudad–, el abandono gremial fue total.

El "empujón" de Daer y el fin de la era

En el mundo sindical, los gestos pesan más que las palabras. La versión que suena con más fuerza por estas horas es que la renuncia de Borgini a la reelección no fue un acto de desprendimiento voluntario, sino un pedido expreso de Héctor Daer, el histórico referente de la sanidad. Según pudo averiguar ANDigital, Daer habría intervenido para bajarle el pulgar a Borgini.

La movida de piezas hacia Ropat y Ferrari se presenta hoy como una "renovación", aunque en los pasillos de ATSA La Plata se vive como una intervención quirúrgica para salvar lo que queda del consejo directivo. El próximo 4 de mayo no solo se votarán autoridades; se pondrá punto final a una etapa de 25 años que terminó desdibujada entre la política partidaria y la falta de respuestas a los trabajadores.