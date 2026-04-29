Mario Secco: “Milei es un mamarracho que está haciendo sufrir a la gente”

El intendente de Ensenada, Mario Secco, arremetió contra el presidente Javier Milei, a quien responsabilizó por el deterioro social y económico que atraviesan los municipios. En ese sentido, denunció un fuerte aumento en la demanda de asistencia alimentaria y sanitaria en su distrito, cuestionó el recorte de fondos nacionales y volvió a impulsar la figura de Axel Kicillof como candidato presidencial para 2027.

“No lo puedo ni ver por tan maldito que es. Es un mamarracho que tenemos en el país y está haciendo sufrir a la gente”, exclamó el alcalde en declaraciones a Radio 10.

En cuanto a la creciente demanda social, precisó que en su distrito “no llegábamos a 10.000 bolsones, hoy estamos en 20.000 bolsones. No llegábamos a 10.000 medicamentos, hoy estamos en 38.000”.

“Tira a los jubilados a la calle. A 7.800 jubilados no los atienden más las clínicas privadas, no les dan más medicamentos y los tengo todos en los hospitales municipales y comprándoles los remedios”, graficó.

“Destruyó el trabajo”

Al aludir a su ciudad, históricamente vinculada al empleo industrial y al desarrollo productivo, puntualizó que el modelo libertario paralizó esa dinámica. “La desocupación que me ha generado este tipo en Ensenada, que fue cuna del trabajo”, lamentó.

“Nosotros siempre fuimos generadores de trabajo, hoy no tenemos trabajo ni para el ensenadense. Este tipo destruyó todo, todo. El engranaje de consumo en la ciudad”, fustigó Secco.

Asimismo, planteó que “el comercio está muerto, no puede pagar a los empleados. Los comerciantes se están comiendo sus ahorros para sostenerlos”.

Municipios en rojo

Secco advirtió además que muchas administraciones locales atraviesan una situación crítica por la baja de recursos y el retiro del Estado nacional.

“Está destruyendo la economía de las ciudades y destruyendo los municipios porque es lo que quiere, lo hace feliz que los municipios quiebren”, denunció.

Así las cosas, manifestó que “hay muchos municipios que van a quebrar porque no pueden pagar los sueldos, no pueden pagar los aguinaldos, no pueden pagar un aumento salarial”.

En ese contexto, denunció la retención de fondos coparticipables y criticó el reparto fiscal. “Hace dos años y medio que esa coparticipación se la quedan ellos”, afirmó en referencia al Gobierno nacional.

También cuestionó los cuestionamientos libertarios a las tasas municipales: “Dicen que los municipios cobran tasas municipales. ¿Sabe cuánto es? El 1 % ¿Por qué no hablamos del 42 % del impuesto a la nafta que se llevan todos los días?”.

Defensa de la gestión local

El intendente destacó las obras encaradas por el municipio pese a la falta de respaldo nacional y puso como ejemplo la continuidad de escuelas paralizadas.

“Ya es la cuarta escuela que inauguro, de las que abandonó Milei”, remarcó, para luego dar cuenta que “somos un municipio exitoso y cada vez nos tenemos que hacer cargo más de las barbaridades que hacen estos tipos”.

La figura de Axel Kicillof

En el plano político, Secco volvió a promover la candidatura presidencial del gobernador bonaerense Axel Kicillof y sostuvo que su construcción política comenzó hace años.

“Hace tres años y medio hablábamos de la mesa de Ensenada. La mesa de Ensenada estaba pergeñando tener un candidato para 2027”, recordó.

Según explicó, esa idea hoy trascendió al espacio original y se instaló a nivel nacional. “Hoy el pueblo argentino dice que Axel es el nuevo candidato a presidente”, afirmó.

Y destacó el crecimiento electoral del mandatario provincial: “Hemos construido una propuesta que tiene votos, ya superó los 35 puntos a nivel nacional”.

La derecha

Por último, Secco marcó diferencias con los discursos punitivistas y conservadores que ganaron centralidad en el escenario político actual.

“No creo en la moda de la derecha, de ponerte gorilón y hablar de bajar la edad de imputabilidad a los menores”, sostuvo.

En contraste, defendió una agenda centrada en educación y empleo: “A nosotros nos gusta construir escuelas, generar futuro, que los pibes consigan trabajo”.