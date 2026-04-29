Martín Redrado alertó por la “uberización” del empleo en Argentina

El expresidente del Banco Central, Martín Redrado, proyectó que a partir de abril la inflación “volverá a bajar” y que en el segundo semestre del año “se mantendrá en el 2 %” mensual, al tiempo que abogó por consolidar un régimen cambiario. También puso el acento en el cambio en las modalidades del empleo y la necesidad de adaptarse con bases sólidas.

“El desafío es cómo bajar para tener un dígito anual. Necesitamos un régimen cambiario para eso. Como el dólar está planchado, hay que bajar las restricciones porque eso va a dar confianza a largo plazo”, puntualizó en declaraciones a TN.

En este sentido, evaluó que el Gobierno debe tener una mirada más “abarcativa“, que no solo se concentre en lo financiero, “también tiene que ver el consumo, inversión y exportación, eso es un plan integral. Hay que bajar los impuestos al trabajo”.

Acto seguido, evaluó que Argentina está atravesando una “uberización” del empleo, que consiste en que, al no llegar a fin de mes, la clase media busca un trabajo independiente para complementar y aumentar su poder adquisitivo.

“Es una economía de plataforma. Hay mucha gente con un segundo trabajo y cada vez hay más oferta de Uber”, describió Redrado.

La encrucijada argentina

Mientras tanto, consignó que “faltan los resultados que permitan encontrar que tenemos una Argentina para 48 millones de habitantes. Veo que la Argentina está en una encrucijada. Si avanza con más de lo mismo, vamos a tener un país para 10 millones en donde se va a destacar a aquellos que trabajan en la minería, el campo, energía, bancos y economías del conocimiento. Eso está muy bien”.

“Pero el desafío es que el equilibrio presupuestario no sea un fin en sí mismo, sino un punto de partida para poder construir un país para 48 millones. Eso es lo que debe discutirse hoy”, insistió el extitular de la autoridad monetaria.

Los tres pilares necesarios

Así las cosas, Redrado hizo foco en la necesidad de lograr “un régimen cambiario a largo plazo, uno monetario -que permita acceder a créditos- y uno financiero, mediante el cual la Argentina pueda mostrar cómo se va a financiar en el mediano plazo”.

“Tenemos un RIGI que ha permitido que se anuncien miles de millones de dólares para el sector minero. Así como tiene el RIGI, la Argentina debería tener un RICO, un Régimen de Incentivo para la Construcción”, sugirió

También alertó que “nadie está hablando del Fondo de Garantía para la Sustentabilidad, que Cristina y Boudou un día se lo quedaron. Ahora eso no está, pero ahí hay 70 mil millones de dólares que pueden servir para brindar crédito a largo plazo”.

“El FGS, con la transparencia que hay, permitiría brindar crédito a largo plazo en pesos a 30 años y esa es la manera de empezar para que le llegue a la clase media”, remató Redrado.

