La muzza argentina que conquistó el 5° Campeonato de España de Pizzas Gourmet

Cervecería/Pizzería 611, emprendimiento nacional que nació en Avellaneda en 2019, volvió a poner a la pizza argentina en lo más alto. Sebastián Cortéz, uno de los tres fundadores, viajó a Madrid para competir en el 5° Campeonato Español de Pizzas Gourmet, realizado en el marco del 39ª Salón Gourmets, la feria de alimentos más importante de Europa.

En la categoría “Pizza Argentina”, que este año incorporó la fugazzeta como producto de exportación tras el éxito de la muzzarella en 2025, Sebastián obtuvo el primer puesto elaborando ambas recetas emblemáticas: muzzarella y fugazzeta.

La competencia reunió a argentinos residentes en España, profesionales que viajaron especialmente y pizzaiolos europeos que sorprendieron por el nivel con el que replican las recetas argentinas en esta verdadera vidriera internacional.

Además, miembros de la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas de la República Argentina (APYCE) viajaron para integrar el jurado y remarcaron la calidad con la que se elaboran nuestras pizzas fuera del país.

Auténtica Pizza Argentina

En paralelo, APYCE presentó el sello de calidad “Auténtica Pizza Argentina”, que distinguirá a las pizzerías que cumplan con estándares definidos por la entidad. España será el primer país en implementarlo, marcando un paso clave en la proyección global de este producto.

La historia de Pizzería-Cervecería 611

Está marcada por la pasión y la constancia: desde sus podios en el Campeonato Argentino de la Pizza y la Empanada, hasta la participación de Claudio Izurrieta -otro de los socios del establecimiento) en el Mundial de Parma 2025, donde fue el mejor argentino clasificado y recibió el reconocimiento del Senado bonaerense. Todos los pizzeros de 611 se capacitaron en la Escuela de APYCE y hoy son socios activos de la institución.

Los secretos de su pizza

El borde gratinado de sus pizzas es tan irresistible muchos incluso comienzan por ahí. Sus logros han hecho que sus locales cuenten con la aprobación de vecinos y no tan vecinos que la eligen luego de probar la pizza que se volvió noticia.

Dónde probar la pizza que conquistó Europa

Avenida Galicia 300, Avellaneda

Amancio Alcorta 65, Lanús