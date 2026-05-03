Inflación persistente: los alimentos aumentaron “casi un 13 %” en lo que va de 2026

El presidente de la Federación de Almaceneros de la provincia de Buenos Aires, Fernando Savore, advirtió que “la baja en las ventas fue muy fuerte y empieza a preocupar”, al tiempo que también hizo énfasis en el sostenido aumento de precios en productos de primerísima necesidad.

“En enero hubo aumentos de precios en el sector de los lácteos del 2, 5 %; en febrero 2, 7%; marzo 3 % y abril 4%. Estamos hablando de casi un 13% desde comienzos del año”, detalló el referente sectorial en declaraciones a la AM 1270.

Además, el referente del comercio de proximidad se mostró preocupado por el derrumbe, ya wue “tenemos un costo operativo que debemos pagar”.

Cambio de hábitos

“Tal vez por un bolsilló más flaco, la gente se empieza a pasar de las primeras marcas a las marcas PyMES”, puntualizó Savore.

En tanto, consignó que “el tema de la compra en grupos, que a veces, que al comienzo fue parte de una motivación de la familia, ‘bueno, vamos, compramos un pack de latas de tomate, que son 24, y la dividimos’, esto, digamos, fue una motivación que duró poco, porque no es tan fácil coordinar lo que consume cada familia con respecto a la otra”.

“La compra directa pasa, es que la PyME viene, baja la mercadería, y nosotros le estamos pagando de contado. Se beneficia a la PyME, porque evidentemente la plata llega rápido y nosotros conseguimos un buen precio”, completó Savore.

