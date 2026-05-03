Día de las Gambas al Ajillo: darse el gusto a precio amigable

En el universo del tapeo, pocos platos representan tan bien la tradición como las gambas al ajillo. De origen ibérico y presencia infaltable en bares y tabernas de España, esta preparación combina pocos ingredientes y mucha técnica: ajo, aceite de oliva, pimentón español y guindilla, que envuelven a las gambas en una cocción breve e intensa, logrando un resultado jugoso, aromático y lleno de carácter.

Para celebrar su día, el miércoles 29 de abril Bilbao presenta una propuesta pensada para disfrutar sin vueltas: gambas al ajillo clásicas acompañadas con una “caña” de cerveza Heineken por $ 20.000, disponible durante toda la jornada. Un plan directo, sabroso y fiel al espíritu del lugar.

Servidas humeantes y con ese aceite especiado que invita a mojar el pan hasta el final, las gambas al ajillo son una de las tapas más elegidas de la casa. En esta ocasión, se combinan con una cerveza bien fría , generando un equilibrio perfecto entre intensidad y frescura.

Con esta iniciativa, el local de Thames 1795 vuelve a poner en valor el ritual del tapeo: platos para compartir, sabores intensos y el placer de disfrutar de lo simple bien hecho, en una esquina de Palermo donde la tradición española se vive con impronta local.

