La mayoría de los argentinos ya elige alojamientos “pet friendly”

Atrás quedaron los tiempos en los que las mascotas se quedaban en casa, al cuidado de algún vecino o familiar cuando llegaba el momento de viajar. Hoy la realidad es muy distinta: cada vez más personas las consideran parte de la familia y, por lo tanto, también protagonistas de sus viajes.

La tendencia “pet friendly” gana terreno en el turismo y cada vez más destinos, alojamientos y medios de transporte se adaptan para recibir a quienes deciden viajar con sus compañeros de cuatro patas.

El sondeo

Tal es así que según un reciente estudio de Booking.com, la plataforma de reservas de alojamientos y otros lugares únicos para hospedarse, alquiler de autos y atracciones, el 60 % de los argentinos que tienen una mascota buscan un alojamiento que les permita viajar junto a ellas y un 17 % ya viajó en avión.

En esa misma línea, el 60 % busca playas u otros espacios donde pueda concurrir con sus mascotas. Además, un 37 % prioriza destinos que ofrezcan recorridos o circuitos para caminar, mientras que el 48 % valora que los centros turísticos o comerciales permitan el ingreso de animales.

“Viajar con mascotas ya no es una excepción sino una tendencia en continuo crecimiento. Los viajeros buscan cada vez más opciones ‘pet friendly’ para poder disfrutar sus viajes sin tener la necesidad de dejarlos en sus casas”, destacó Jimena Gutiérrez, gerente general de Booking.com para Argentina.

Asimismo, dio cuenta que “los datos de este nuevo estudio que presentamos así lo demuestran y como parte de ello, también vemos como hospedajes, compañías aéreas, micros y centros comerciales cada vez cuentan con más opciones para nuestros amigos de cuatro patas”.

Números que dejó el relevamiento

---) 57 % busca lugares para comer como bares y restaurantes que acepten mascotas.

---) 40 % eligió directamente alojarse en casas de amigos o familiares para poder viajar con sus mascotas sin ningún impedimento.

---) 17 % Ya vivió la experiencia de viajar en avión con su mascota.

“Las mascotas dejaron de ser una complicación a la hora de viajar y pasaron a formar parte de la experiencia”, concluyó Jimena.