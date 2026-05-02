Tránsito salvaje en La Plata: chocó contra un colectivo y al escapar atropelló al chofer

Un violento incidente de tránsito ocurrido en pleno centro de La Plata terminó con un hombre lesionado y un conductor prófugo, luego de un choque entre un colectivo de línea y un automóvil particular en la intersección de Avenida 7 y calle 48.

Según informaron fuentes policiales, el hecho se registró este martes cuando personal policial del Comando de Patrullas La Plata acudió al lugar tras un llamado de emergencia que alertaba sobre una colisión entre una unidad de la línea 275 y un Fiat Cronos blanco.

Al arribar los efectivos, constataron que, por causas que aún son materia de investigación, ambos vehículos habían impactado en la transitada esquina céntrica. Sin embargo, la situación se desmadró instantes después del choque.

Rapto de violencia

De acuerdo al reporte oficial, al descender del colectivo el chofer de la unidad involucrada para intervenir en la situación, el conductor del automóvil particular reaccionó de manera agresiva.

En medio de la tensión generada, aceleró bruscamente y al retirarse del lugar atropelló al chofer, identificado como Jonatan Molañez, de 28 años, pasándole una de las ruedas del vehículo por encima del pie derecho.

Tras la maniobra, el automovilista escapó rápidamente con rumbo desconocido, por lo que se inició una búsqueda para intentar localizarlo. Hasta el momento no trascendió su identidad y continúa siendo intensamente buscado por las autoridades.

Minutos después se hizo presente una ambulancia del SAME, cuyo personal médico asistió a la víctima en el lugar. A pesar de la lesión sufrida, se determinó que no era necesario su traslado a un centro de salud, ya que presentaba heridas de carácter leve.

La causa

Fue caratulada como “lesiones leves” y quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción en turno, que ordenó las primeras diligencias para esclarecer lo sucedido.

Entre las medidas dispuestas se encuentran el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona, la toma de testimonios de eventuales testigos y el análisis de los daños ocasionados en ambos vehículos.

Esquina neurálgica

El episodio generó preocupación entre peatones y comerciantes del sector, una de las áreas más transitadas del casco urbano platense, donde diariamente circula una importante cantidad de vehículos particulares, colectivos y transeúntes.

Los investigadores intentan determinar con precisión cómo se produjo el choque inicial y reconstruir la secuencia posterior que derivó en la agresión y fuga del conductor.