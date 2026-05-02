Grave denuncia por abuso sexual contra un profesor de boxeo de Estudiantes de La Plata

En las últimas horas se dio a conocer una grave denuncia por abuso sexual contra un profesor de boxeo del Club Estudiantes de La Plata. La joven denunciante, hoy de 20 años, aseguró que los ataques comenzaron cuando tenía 16 y asistía al club para entrenar.

El comienzo del horror

Según el testimonio presentado ante la Justicia, el hombre de 47 años la buscaba en el hogar de niños donde vivía —ya que estaba judicializada— y la llevaba a entrenar.

La joven relató que los abusos se extendieron durante años y que uno de los episodios más graves ocurrió cuando el entrenador la llevó a un hotel en el centro de La Plata tras una exhibición en Buenos Aires: “Me obligó a entrar, yo le manifesté que no quería y después quedé en shock”, declaró.

Protocolo de género

Una vez conocida la denuncia, Estudiantes de La Plata emitió un comunicado oficial en el que informó que activó de inmediato el Protocolo Institucional de Acción para la Prevención e Intervención ante Situaciones de Violencia y/o Discriminación por Motivos de Género y/u Orientación Sexual.

Además, la dirigencia suspendió al profesor denunciado y le prohibió ejercer cualquier función dentro del club mientras avanza la investigación.

“A fin de resguardar la integridad de la persona denunciante, garantizar el desarrollo del proceso judicial y asegurar un ámbito institucional seguro, se procedió a la suspensión preventiva de todas las funciones del trabajador denunciado”, detallaron.

Del mismo modo, explicaron que por el principio de confidencialidad y para evitar la revictimización, no brindarán información adicional sobre el caso. “Cualquier comunicación futura dependerá exclusivamente de la voluntad de quien realizó la denuncia”, aclararon.

El relato de la víctima

La joven contó que los abusos comenzaron cuando tenía 16 años y continuaron hasta diciembre de 2025.

Según su declaración, el entrenador la buscaba en el hogar, la llevaba a entrenar y, durante los trayectos, le hacía comentarios sobre su cuerpo que la hacían sentir incómoda.

Con el tiempo, el hombre empezó a llevarla a su casa junto a otros compañeros y, en una ocasión, le hizo masajes y le bajó los pantalones. “Me asusté, me subí los pantalones y me levanté rápidamente”, recordó.

Uno de los hechos más graves, según la denuncia, ocurrió tras una exhibición en Buenos Aires. El entrenador desvió el camino de regreso y la llevó a un hotel en el centro de La Plata, donde abusó de ella. “Me obligó a entrar, yo le manifesté que no quería y después quedé en shock”, relató la joven.

La víctima también contó que, tras los abusos, intentó quitarse la vida y desde entonces está bajo tratamiento psicológico. “Cuando volví a la ciudad, le manifesté que ya no quería seguir viviendo este infierno, a lo que él me respondió que estábamos en una relación amorosa. Ahí es donde me hice un corte en el brazo izquierdo”, declaró.

La investigación

La causa quedó en manos de la UFI N° 17, a cargo de la fiscal María Eugenia Di Lorenzo, quien ordenó un seguimiento psicológico para la denunciante y una pericia médica.

Desde el club, fuentes consultadas remarcaron que “se desplegaron todas las herramientas institucionales para acompañar a la denunciante y ponerse a disposición de la Justicia”. Además, pidieron a los medios y a la comunidad actuar con responsabilidad y sensibilidad, evitando difundir datos que permitan identificar a la víctima.