Asspera: “Este contexto de mierda es donde mas cómodos nos sentimos en materia creativa”

En el año del 20 aniversario de su primer álbum Bizarra actitud de seguir con vida, Asspera sigue de gira y saca a relucir su vieja lista de temas. Este sábado 2 de mayo, el tour recala en el Teatro Ópera La Plata, con una invitación a trasladarse a la época más volada, irreverente y desopilante de la discografía de la banda de metal bizarro.

En diálogo con ANDigital, el guitarrista, productor y miembro fundador del grupo, Rockardo Asspero, se refirió a estas dos décadas en la ruta: “Es un balance más positivo que el enriquecimiento de Manuel Adorni”.

“Logramos tener una carrera artística en familia, con nuestros mejores amigos y durar 11 discos, 20 años y miles de presentaciones en todo el país, Sudamérica y siete conciertos en Europa”, pondera.

Y resalta: “Solo siendo nosotros, solo haciendo lo que nos divierte, que es hacer música que nos emocione, nos haga reír y le refleje la realidad de su entorno al que escucha. Todo esto lo interpretan de la mejor manera los seguidores y creo que por eso siguen eligiendo acompañarnos en los rituales bizarros”.

La propuesta de Asspera

Formada por Richar y Rockardo Asspero a fines del año 2000, Asspera brilla por utilizar el humor como herramienta principal y una variedad de estilos dentro de la música pesada.

Sus líricas hilarantes relatan anécdotas que navegan lo escatológico, lo incoherente al mismo tiempo que brinda mensajes de protesta frente a las injusticias de la sociedad, los gobiernos y las desgracias humanas.

Del estallido 2001 a la “Crónica de una verga anunciada”

“Este contexto de mierda es donde mas cómodos nos sentimos creativamente hablando ¿Qué mejor le puede hacer a una banda como Asspera este contexto, con los votantes de estos imbéciles comiendo carne de burro? Es increíble”, reflexiona Rockardo.

Acto seguido, puntualiza: “Cuando está todo bien, nos quedamos sin palabras. Tenemos la consciencia tranquila de haber sacado en 2024 Crónica de una verga anunciada, nuestro último álbum, a tiempo para que nadie diga que salimos a hablar cuando ya lo hacían todos”.

El pogo es salud

“La propuesta de Asspera convence por sí sola y la mejor razón es la salud, porque el pogo es salud. Un buen pogo con temas como “Marolio” o “El hijo de Cuca” o nuestros clásicos “Partiendo cabezas” o “HDP” te evitan la cuota del gimnaios del mes, tu médico clínico te va a felicitar y te vas a sentir aliviado para otra vez empezar el lunes de mierda aguantándote el transporte público viajando como ganado”, sentencia.

El show en La Plata

Ante los rumores que en la velada en la capital bonaerense los integrantes de Asspera se implantarán el pelo de Manuel Adorni, Rockardo salió al cruce de las especulaciones: “El 2 de mayo vamos a dar una clase abierta de como auto chuparse el asterisco antes del show, además nos viene a visitar Elon Musk y nos cuenta como es vivir sin coger pero lleno de plata”.

Las entradas están a la venta por sistema Livepass y en la boletería de la sala (calle 58 entre 10 y 11). Comprando con tarjetas del Banco Provincia, se puede acceder a cuatro cuotas sin interés.