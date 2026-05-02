Intendentes de PBA marcharon a Capital Humano: “Menos Adorni, más alimentos”

Los intendentes de la provincia de Buenos Aires, de diferentes espacios políticos, marcharon este miércoles hasta la sede del Ministerio de Capital Humano de la Nación, que conduce Sandra Pettovello, en reclamo por el financiamiento del Programa Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria (MESA) y la actualización de los montos del Servicio Alimentario Escolar (SAE), aunque no fueron recibidos por ninguna autoridad.

“Trasladamos el reclamo por la asistencia al SAE, unos 220 mil millones de pesos y reclamo de mayor apoyo en materia social a la provincia de Buenos Aires, porque aportamos el 40 % de lo que recauda la Nación y tenemos al 40 % de la población del país”, expuso el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque.

Milei hacete cargo, menos Adorni y más alimentos.



Con intendentes bonaerenses fuimos a Capital Humano para presentarle a la ministra Pettovello un reclamo por la deuda de más de $220.000 millones que el gobierno nacional mantiene con la Provincia por el Servicio Alimentario… pic.twitter.com/SFcAFLnN6Q — Andrés Larroque (@larroqueandres) April 29, 2026

Así las cosas, dio cuenta de una “situación acuciante” y graficó que “el 90 % de nuestro Ministerio va destinado a la política alimentaria”. Por ello, en un mensaje directo a la Casa Rosada, bramó: “menos Adorni, más alimentos”.

Situación crítica

Por su parte, el intendente de La Matanza y titular de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza, planteó que “el Gobierno de Milei quiere que de cada 10 chicos que van a las escuelas de la Provincia coman 4 y 6 no coman, eso es lo que está pasando”.

“Es una crisis económica y social catastrófica, los chicos van a la escuela y hasta ahora el gobernador Axel Kicillof trató que todos coman, son 2,5 millones de chicos”, añadió el alcalde del distrito más populoso de la Provincia.

En torno a la viabilidad del reclamo, indicó que “la ministra no está, nadie nos quiere recibir el documento firmado por todos los intendenters de distintos partidos: radicales, vecinalistas, justicialistas; esto no es democracia”,

#Reclamo 😡 Capital Humano no los recibió y los intendentes explotaron: “Menos Adorni, más alimentos”



Alcaldes enrolados en la FAM fueron a la cartera por la profundización de la crisis social y los recortes en alimento escolar: en la puerta, y ante los medios, denunciaron una… pic.twitter.com/krPSUPRLgx — ANDigital (@ANDigitalOK) April 29, 2026

“La gente no puede más. El año pasado Milei le dio 90 mil millones de pesos a su amigo (el CEO de Mercado Libre, Marcos) Galperin en exenciones fiscales, hoy pedimos 80 mil millones, que no se lo regalen a Galperin y se lo den a los chicos que van a las escuelas para que coman”, contrastó Espinoza.

Finalmente, mencionó que los recursos “sí se les dan a otras provincias cuyos legisladores le levantan la mano en el Congreso. Hay un abandono a la provincia de Buenos Aires, pero con la comida de los chicos no se juega”.

Olla a presión

A su turno, la vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, reconoció que “la demanda crece cada vez más, en los chicos y en los adultos mayores”.

“Son 24 billones de pesos los adeudados por Nación. Fondos que dejó de enviar a la Provincia, pero también con fondos que no se recaudaron más. Este país productivo ha dejado de producir, no se consume, no se recauda más ni por ganancias ni por IVA. Esta caída enorme no se puede seguir sosteniendo”.

Finalmente, subrayó que es “una situación crítica en cada uno de nuestros municipios”.

Los programas

MESA fue creado como medida excepcional en la pandemia y se ha convertido en un complemento indispensable frente a la situación económica y social actual.

El SAE, que en 2025 ya tuvo un financiamiento aproximadamente un 50 % menor a lo solicitado, con la inflación actual, se estima necesario un aporte de 177 mil millones de pesos para su funcionamiento, por parte del Gobierno nacional.

Según se destacó, ambos programas son clave para garantizar la alimentación de más de 2.5 millones de niñas, niños y adolescentes de la provincia de Buenos Aires.