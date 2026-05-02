La Bolsa de Bahía Blanca desembarca en el sudoeste con gira clave para productores

La Bolsa de Cereales y Productos de Bahía Blanca pondrá en marcha una estratégica recorrida por el sudoeste bonaerense con el objetivo de acercar información técnica, económica y climática a los productores de una de las regiones más relevantes y desafiantes de la provincia de Buenos Aires.

La primera escala de importancia será Coronel Pringles, donde el próximo miércoles 6 de mayo a las 18 horas se desarrollará una jornada informativa en las instalaciones de la Alianza Francesa, organizada por la Cooperativa Agrícola Ganadera de Lartigau, entidad destacada por su permanente acompañamiento al productor y su fuerte compromiso con el desarrollo regional.

En diálogo con ANDigital, Guadalupe Bravo, especialista en Economía Agraria, y Gabriel Ábrego, ingeniero agrónomo de la Bolsa bahiense, explicaron que la iniciativa apunta a brindar herramientas concretas en la previa de la campaña fina 2026/27, en un escenario atravesado por expectativas productivas favorables, aunque con preocupación por los costos y márgenes ajustados.

“La idea es llevar información que analizamos desde el punto de vista agronómico y económico, y generar intercambio entre todos los eslabones de la cadena productiva”, señalaron.

El factor clima

Desde el plano climático, indicaron que las recientes lluvias permitieron una importante recarga de perfiles, lo que representa una base positiva para el inicio de la campaña. En ese marco, uno de los puntos salientes de la jornada será la disertación del reconocido climatólogo Leonardo De Benedictis, quien expondrá sobre perspectivas meteorológicas para los próximos meses, un factor determinante en la toma de decisiones del sector.

En cuanto al análisis económico, los especialistas remarcaron que la principal inquietud del productor pasa hoy por el fuerte incremento de insumos estratégicos, especialmente fertilizantes y combustibles, situación que presiona sobre la rentabilidad.

“La humedad está, el productor tiene condiciones para arrancar, pero la gran incógnita sigue siendo el precio de los insumos y los márgenes finales”, explicaron.

También destacaron el rol decisivo que cumplen las cooperativas en este contexto, al facilitar compras conjuntas, asistencia técnica y respaldo financiero para los productores.

Rol clave

La presencia territorial de la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca fue especialmente valorada por el sector, ya que acerca información profesional de primer nivel directamente a las zonas productivas, fortaleciendo el vínculo con quienes sostienen la economía del interior bonaerense.

Tras la jornada en Coronel Pringles, la gira continuará por otras localidades del sudoeste y centro de la provincia, entre ellas Coronel Suárez, Stroeder, González Chaves, Salliqueló y General Pico.

Con este tipo de encuentros, el campo del sudoeste bonaerense vuelve a posicionarse en la agenda productiva provincial, con una articulación entre entidades, cooperativas y profesionales que resulta central para enfrentar una campaña marcada por oportunidades y desafíos.