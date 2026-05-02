Zulan: la primera DJ argentina que deslumbró en Coachella, llega a Buenos Aires

El show de Zulan el jueves 7 de mayo en Niceto Club marca la llegada a Buenos Aires de una artista que transforma sus sets en experiencias colectivas, donde la energía del público es protagonista. Las entradas estarán disponibles desde el miércoles 29 de abril a las 15 horas con todos los medios de pago a través de www.venti.com.ar.

De fenómeno digital a escenario global luego de su presentación en Coachella y viralizar sus shows en redes, Zulan se posiciona como una de las nuevas figuras emergentes de la música electrónica.

Vínculo con Argentina

Demostrando una conexión especial con nuestro país por su crianza entre Buenos Aires y Nueva York, Zulan mantiene un contacto genuino con el país, eligiendo como parte clave en el desarrollo de su proyecto en vivo.

Su sello distintivo son las camisetas de fútbol, que convierten cada show en una experiencia de pertenencia donde el público se reconoce como parte de una misma cultura. Ahora esta pasión, se fusiona perfectamente con su anuncio a través de una estética que la representa.

