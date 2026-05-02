Javier Milei ante el círculo rojo: “Sacamos a 14 millones de argentinos de la pobreza”

El presidente Javier Milei fue el encargado de clausurar la Expo EFI 2026, el evento de inversiones más relevante de la región. En un discurso centrado en los resultados de su plan de estabilización, el mandatario sorprendió al auditorio con cifras sobre la situación social del país, afirmando que el programa económico permitió rescatar a una parte masiva de la población de la marginalidad. “Desde que este Gobierno llegó haciendo el ajuste más grande de la historia de la humanidad devolvimos a los argentinos 100 mil millones de dólares y por eso la pobreza cayó al 28% y sacamos 14 millones de argentinos de la pobreza”, sentenció.

Acompañado por el ministro de Economía, Luis Caputo, Milei defendió la velocidad de las reformas y el impacto del ahorro estatal sobre la economía real. Según el jefe de Estado, la clave de este descenso en los indicadores de pobreza reside en haber devuelto recursos al sector privado, permitiendo que ese capital financie el consumo y la inversión. “Nunca un país hizo un avance tan grande en tan poco tiempo”, remarcó ante empresarios y analistas financieros.

Cambio de paradigma y herramientas de libertad

Para el mandatario, el éxito de su gestión no se mide únicamente en variables financieras, sino en la autonomía de los ciudadanos. En ese sentido, destacó que su administración rompió con la lógica del asistencialismo tradicional para enfocarse en la generación de riqueza genuina. “Cambió la lógica de la política de contención social, hoy lo que les damos son las herramientas para que puedan salir de esa situación de vulnerabilidad”, explicó el Presidente, diferenciando su modelo del clientelismo político al afirmar que “no queremos argentinos esclavos; a la política le encanta tener esclavos para tener votos cautivos, pero yo quiero argentinos libres”.

Milei vinculó directamente la salida de los 14 millones de personas de la pobreza con el conjunto de reformas estructurales que su Gobierno implementó desde diciembre de 2023. Entre los hitos mencionados, resaltó la modernización laboral, el déficit cero y la baja de más de 20 impuestos. “Somos el único gobierno que bajó 2,5% del PBI en impuestos”, subrayó, asegurando que estos movimientos generaron el alivio necesario para la recuperación social.

El legado histórico y la batalla contra los medios

Durante su exposición en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, el Presidente también dedicó un tramo de su discurso a cuestionar la narrativa de los analistas económicos y los medios de comunicación. “Nunca en la historia argentina hubo tanta discrepancia entre los datos reales y las barbaridades que dicen los medios de comunicación”, sostuvo, reforzando la idea de que los indicadores de su gestión son subestimados por la opinión pública.

Finalmente, el mandatario reafirmó que su compromiso es con la transformación profunda del país, más allá de las críticas o las dificultades legislativas. “Nos pusieron acá para arreglar problemas y vamos a hacerlo. Lo que nos importa es el legado histórico”, concluyó. Con la mirada puesta en el futuro, Milei prometió que seguirá impulsando leyes como la baja en la edad de imputabilidad y la apertura comercial, con la ambición final de “convertir a la Argentina en el país más libre del mundo”.