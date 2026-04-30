Casación anuló el procesamiento de Alberto Fernández en la causa Seguros

Por un voto dividido, la Sala IV de la Cámara de Casación aceptó el recurso del expresidente Alberto Fernández y dispuso la anulación del procesamiento en la causa conocida como Seguros. El fallo ordena que la Cámara Federal vuelva a resolver sobre la situación procesal y dicte un nuevo pronunciamiento.

Los jueces Mariano Borinsky y Javier Carbajo integraron la mayoría que anuló la resolución previa. El planteo de la defensa había pedido retrotraer la decisión para que se escucharan testigos propuestos por el ex mandatario; la decisión de Casación devuelve el expediente al tribunal que intervino en primera instancia.

La acusación

El expediente se viene tramitando por presuntas irregularidades en contratos del Estado con Nación Seguros: un decreto cuestionado, 45 contratos, 25 intermediarios de seguros y comisiones millonarias. Entre las piezas figuran una cooperativa que habría funcionado como financiera y supuestos direccionamientos hacia brokers vinculados al entramado.

Según la acusación, las comisiones abonadas a intermediarios por contratos entre organismos públicos ascenderían a 3.364.522.944 pesos. En febrero la Sala que revisa la causa confirmó procesamientos contra diez personas y calificó hechos que podrían constituir administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con la función pública.

Argumentos de la defensa

La defensa de Fernández había interpuesto el recurso porque entendía que “resultaba arbitrario toda vez que se había confirmado el procesamiento de su asistido mediante una errónea interpretación de la ley sustantiva y procesal, con vulneración de diversas garantías constitucionales, entre las que destacó el derecho al debido proceso y a la defensa en juicio”.

Ante Casación, el fiscal general Raúl Pleé rechazó la queja defensiva; sin embargo los camaristas sostuvieron que esa intervención “no ofreció razones concretas, ajustadas al caso, que justificaran apartarse de la postura fiscal anterior; se apoyó en invocaciones generales al principio de unidad de actuación del Ministerio Público Fiscal y no alcanzó para sostener la inadmisibilidad ni el rechazo del recurso defensista”.

Borinsky añadió que la confirmación “implicó resolver en exceso de la pretensión acusatoria y afectó el principio acusatorio, el contradictorio y el debido proceso”.