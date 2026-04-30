Lali estrena su serie “Camino a River" y enciende la cuenta regresiva para sus shows en el Monumental

Lali sorprende nuevamente a sus fanáticos con el estreno de “Camino a River”, una serie de episodios conducidos por Martuli, host de @atendiendoaldemonio, que acompaña el camino hacia su histórico debut en el Estadio River Plate.

El primer capítulo, “El año del Demonio”, se estrenó el miércoles 29 de abril en YouTube y marca el inicio de una serie que continuará con nuevos episodios. En esta primera entrega, Martuli se sumerge junto a Lali en el universo de No vayas a atender cuando el demonio llama, guiando una conversación íntima desde el estudio.

Por primera vez, Lali abre en profundidad el proceso creativo de su último álbum y comparte material inédito del detrás de escena, con Martuli como hilo conductor del recorrido.

A lo largo del episodio, revisitan distintas canciones escuchando tracks y stems en detalle, revelando decisiones, búsquedas y momentos clave que dieron forma a un proyecto que ya es un hito: el disco superó los 200 millones de reproducciones, alcanzó el Top 5 Global de Spotify, se convirtió en el álbum argentino más vendido de 2025 y se mantuvo por más de 30 semanas en charts, 25 de ellas dentro del Top 10.

El contenido

Entre anécdotas y confesiones, aparecen el origen de “Mejor que vos”, la historia de “Fanático”, la elección de Duki en “Plástico” y una llamada con Dillom, quien cuenta cómo fue su participación en “33”.

Un acceso cercano y en primera persona al corazón del proyecto, con Martuli liderando una charla que revela lo que nunca se vio de una de las etapas más importantes en la carrera de Lali.

Lali se convirtió recientemente en la artista femenina con más nominaciones (10) en los Premios Gardel 2026.

Sueño Monumental

La estrella pop argentina llegará por primera vez al Estadio Monumental los días 6 y 7 de junio de 2026 con doble sold out ante la expectativa de su público que se hizo sentir inmediatamente. La reina del pop argentina prepara una fiesta insuperable donde escribirá un hito en su exitosa y explosiva carrera.

Debido a una reconfiguración del escenario, se liberaron sectores surgiendo así una nueva oportunidad para aquellos que aún no pudieron comprar sus entradas para ser parte de dos noches históricas.

Las nuevas localidades para ambas fechas se encuentran disponibles a través de AllAccess.

El anuncio de sus shows en River llegó después de un 2025 excepcional en el que regresó al Estadio Vélez y se convirtió en la primera artista en realizar cinco shows completamente agotados en un mismo año en el estadio, convocando a más de 200.000 personas.

