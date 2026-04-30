Golpe a la mafia china en Mar del Plata: secuestran armas y $ 184 millones

Un operativo encabezado por la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Mar del Plata permitió desarticular una presunta maniobra de extorsión vinculada a la denominada “mafia china”, con la detención de dos hombres y el secuestro de armas de fuego, una camioneta y una suma millonaria de dinero en efectivo.

El procedimiento se llevó a cabo tras una investigación impulsada por la Unidad Funcional de Instrucción N°1 de Mar del Plata, a cargo de la fiscal Florencia Salas, a partir de la denuncia de un comerciante de origen chino que estaba por inaugurar su local.

“Si abrís el local, te matamos”

Según consta en la causa, el viernes de la semana pasada la víctima encontró en la persiana de su comercio pintadas en aerosol rojo con amenazas de muerte escritas en idioma chino, que advertían: “Si abrís el local te matamos”. Este tipo de mensajes, de acuerdo a los investigadores, responde a una modalidad extorsiva destinada a exigir pagos ilegales a cambio de supuesta “protección”.

A partir de ese hecho, el personal de la DDI inició tareas investigativas que incluyeron relevamiento de cámaras de seguridad, seguimientos encubiertos y trabajo de campo. Estas diligencias permitieron identificar a los presuntos autores y el vehículo que habrían utilizado.

#Policiales 🚔 Golpe a la “mafia china” en Mar del Plata



Un comerciante filmó cuando le escribían en la persiana del comercio: “Si abrís el local te matamos”, que derivó en una investigación y un posterior operativo por la que se desarticuló una presunta maniobra de extorsión,… pic.twitter.com/hYqskppTSQ — ANDigital (@ANDigitalOK) April 30, 2026

Allanamientos

Con las pruebas reunidas, la Justicia ordenó allanamientos y la requisa del rodado sospechoso. Los procedimientos se concretaron en un comercio ubicado en calle Cerrito al 300, donde los efectivos lograron la aprehensión de dos hombres de nacionalidad china, de 38 y 36 años.

Durante el operativo se secuestraron 184 millones de pesos en efectivo, dos pistolas calibre 9 milímetros marca Beretta con cargadores y municiones, teléfonos celulares y prendas de vestir que habrían sido utilizadas al momento de las amenazas.

Además, se incautó una camioneta Toyota Hilux SW4, que si bien no contenía elementos de interés en su interior, quedó igualmente secuestrada por disposición del Ministerio Público Fiscal.

Sigue la investigación

La fiscalía dispuso la imputación de uno de los detenidos por coacción y tenencia ilegal de arma de guerra, mientras que el segundo fue acusado por el delito de coacción.

En el lugar también intervino personal de la Dirección Nacional de Migraciones, que no detectó irregularidades en la situación de los aprehendidos, y agentes del área de Inspección General del Municipio de General Pueyrredon, quienes procedieron a la clausura del comercio por graves deficiencias edilicias y de seguridad.

Resta mencionar que la investigación continúa para determinar si existen más personas involucradas en esta red de extorsión.

