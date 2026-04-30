Crimen en La Plata: mató de un disparo a su inquilina tras pelear por el alquiler

Una mujer de 47 años fue asesinada de un disparo en un comercio del rubro cotillón en La Plata, en un hecho que conmociona a la ciudad y que, según las primeras hipótesis, estaría vinculado a un conflicto por el alquiler del local. El presunto autor fue detenido a pocas cuadras del lugar, informaron fuentes policiales.

El episodio ocurrió este miércoles en “Repostillón”, un negocio ubicado sobre calle 37 entre 9 y 10. Todo comenzó cuando un llamado al 911 alertó sobre una persona herida de arma de fuego dentro del comercio.

Al arribar al lugar, efectivos policiales se entrevistaron con vecinos, quienes relataron que un hombre había ingresado al local y efectuado un disparo contra la mujer que atendía el negocio, para luego darse a la fuga.

Operativo cerrojo

Con las descripciones aportadas, se montó un operativo cerrojo en la zona, en el que participaron móviles y motos del Escuadrón Motorizado de la Unidad de Prevención de Policía Local (UPPL) y del grupo SASU. Minutos más tarde, el sospechoso fue interceptado en calle 35 entre 5 y 6.

El hombre fue identificado como Leopoldo Olegario Araoz, de 49 años, y al momento de su aprehensión se le secuestró un arma de fuego tipo revólver, presuntamente utilizada en el ataque. Luego fue trasladado a una dependencia policial.

La víctima

Fue identificada como Paula Lastiris, de 47 años, quien presentaba una grave herida de arma de fuego. Fue trasladada de urgencia al Hospital San Martín, donde pese a los esfuerzos médicos falleció poco después.

En el lugar también se hizo presente el esposo de la mujer, quien indicó a los investigadores que el detenido sería propietario del local y que entre ambos existía un conflicto por una deuda de alquiler, lo que podría haber desencadenado el ataque.

Sigue la investigación

La causa fue caratulada como homicidio y quedó en manos de la fiscalía de turno, que trabaja para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar responsabilidades.

El detenido permanece alojado en sede policial a la espera de ser indagado, mientras avanzan las pericias y la recolección de testimonios.