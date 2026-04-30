Diego Garciarena reiteró la necesidad de “modernizar el sistema electoral bonaerense”

Organizado por los bloques de la UCR + Cambio Federal y la Coalición Cívica, y con una importante participación de dirigentes y vecinos y vecinas, se realizó en Mar del Plata la Jornada “Ideas para una reforma política en la Provincia”.

Después de una primera jornada con fuerte participación en La Plata, el debate se trasladó a la Facultad de Derecho en Mar del Plata para seguir “construyendo una agenda sobre cómo mejorar la democracia en la provincia de Buenos Aires”.

Boleta Única, PASO, acceso a la información pública y autonomía municipal fueron los cuatro ejes clave para discutir reglas más transparentes, más justas y más representativas para la provincia de Buenos Aires.

Participaron del evento el senador nacional Maximiliano Abad; el exdirector nacional electoral, Alejandro Tullio; las diputadas nacionales Silvia Lospennato, Karina Banfi; el diputado bonaerense Andrés De Leo; el analista Carlos Germano; el abogado constitucionalista Diego Armesto; los intendentes de Lobería Pablo Barrena, y Balcarce, Esteban Reino y el especialista en derecho constitucional, Oscar Pagni.

Además, fueron moderadores de los paneles el concejal Ariel Bordaisco, y los diputados Diego Garciarena y Matías Civale.

Hoy estuvimos en Mar del Plata, en la Facultad de Derecho, con Ideas para una reforma política en la Provincia.



Compartimos un panel donde debatimos sobre el sistema electoral y el rol de las elecciones PASO, pensando propuestas concretas para modernizarlo.



El sistema actual… pic.twitter.com/MoiXWQQPlA — Andrés De Leo (@AndresDeLeo) April 30, 2026

Durante la presentación, Diego Garciarena aseveró que “discutir académicamente, con argumentos y aspectos políticos fortalece la construcción de una ley de reforma electoral”.

“El debate sobre Boleta Única de Papel y Elecciones PASO volvió a dejar algo claro: modernizar el sistema electoral bonaerense es un paso necesario para garantizar más transparencia, equidad y confianza en el voto”, sumó.

Acceso a la información pública

El legislador marplatense opinó que “saber es un derecho. Garantizar el acceso a la información es clave para que los ciudadanos puedan controlar, participar y tomar mejores decisiones. Es una condición necesaria para una Provincia más transparente y abierta”.

Finalizó el panel sobre acceso a la información pública en la jornada IDEAS para una reforma política en la Provincia.



Saber también es un derecho.



Las tendencias en la opinión pública están cambiando. Garantizar el acceso a la información es clave para que los ciudadanos… pic.twitter.com/uBOjymzJ8V — Diego R Garciarena (@dgarciarena) April 29, 2026

“También dialogamos con intendentes y especialistas sobre la manera de otorgar mayor autonomía a los municipios, porque las decisiones locales tienen que realizarse en las mismas Comunas, y no que las gobiernen a control remoto desde la capital de la Provincia”, expresó Garciarena.

“Con una gran participación en la Facultad de Derecho de Mar del Plata, seguimos construyendo una agenda de reforma con debate, acuerdos y propuestas concretas para los bonaerenses”, concluyó.