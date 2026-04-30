“El divorcio del año”: Pilar, Quilmes y Trenque Lauquen, primeros destinos de la gira

La exitosa comedia El divorcio del año, una nueva creación de José María Muscari junto a Mariela Asensio, inicia su gira nacional tras su temporada en Calle Corrientes. Las primeras escalas serán en Pilar (2 de mayo); Quilmes (3 de mayo); Trenque Lauquen (6 de mayo) y General Villegas (7 de mayo), continuando con intensa agenda.

En un contexto donde lo íntimo se vuelve espectáculo y los vínculos están atravesados por la exposición mediática, El divorcio del año propone una mirada filosa, actual y emocional sobre las relaciones contemporáneas.

Con el sello inconfundible de Muscari, la obra combina humor, provocación y una conexión directa con el público.

Gran elenco

Está integrado por Fabián Vena, Romina Gaetani, Juan Palomino, Ernestina Pais y Rochi Igarzábal, consolidando un grupo artístico potente que potencia el impacto escénico de la propuesta.

En este nuevo recorrido por el país, la obra reafirma el éxito generado en Buenos Aires y busca replicarlo en cada plaza, apostando a un teatro contemporáneo, masivo y de alto impacto.

En un año especial en el que Muscari celebra 30 años de trayectoria como director, esta producción reafirma su vigencia y su capacidad de generar éxitos con sello propio.

La incorporación de Romina Gaetani

Romina Gaetani vuelve al teatro de la mano de José María Muscari, marcando un hecho esperado dentro del medio. En escena interpreta a Evangelina, una mujer atravesada por un divorcio de alta exposición mediática, donde lo privado se vuelve público y el conflicto impacta de lleno en su vida emocional y familiar.

Este proyecto marca además su primer trabajo junto a Muscari, tras años de intentos de coincidencia artística.

La producción está a cargo de Juan Manuel Caballé y Perrotti Producciones, consolidando un espectáculo que se posiciona como uno de los títulos más fuertes del año.

