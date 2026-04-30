Durante años nos dijeron que el colesterol era el enemigo. Que había que bajarlo, combatirlo, eliminarlo. Que era el culpable silencioso de los infartos, las arterias tapadas y la muerte prematura. Y mientras repetíamos ese discurso sin cuestionarlo, seguíamos enfermando.

En Tu amigo el colesterol, el doctor Carlos Jaramillo nos invita a revisar una de las creencias más arraigadas —y mal entendidas— de la medicina moderna. Con rigor científico y un lenguaje claro, explica qué es realmente el colesterol, por qué lo necesitamos para vivir y qué ocurre en nuestro cuerpo cuando sus niveles se alteran.

Este libro nos enseña a mirar más allá de los números, a entender el contexto metabólico, la inflamación, el estrés, la alimentación, el sueño y los hábitos que determinan la salud de nuestras arterias.

Acá se desmontan mitos, se aclaran confusiones y se ofrecen herramientas prácticas para recuperar el equilibrio, poder leer nuestros exámenes con criterio y tomar decisiones informadas junto a nuestro médico. Porque entender al colesterol es, en realidad, entendernos mejor.

“Cuando comencé a leer Tu amigo el colesterol, supe que estábamos ante un ‘golazo’. La enfermedad más común de la humanidad, explicada de una forma que hasta mi tía Ana quedaría fascinada”, dice el médico cardiólogo Esteban Larronde.

El autor

Carlos Jaramillo es un médico cirujano con una profunda pasión por la salud y la ciencia, certificado en Medicina Funcional (IFMCP) en Estados Unidos y con estudios de posgrado en Fisiología y Bioquímica.

Su enfoque en el bienestar y la nutrición comenzó en la Universidad de Yale, donde trabajó, hace 18 años, con su mentor e inspiración, el Dr. Stanley Dudrick, en el programa de cirugía.

La filosofía Shibumi

Valora la autoridad sin dominio, ha dedicado su vida y trabajo a simplificar la complejidad que rodea los conceptos y creencias sobre los estilos de vida saludable, desentrañando la verdad y brindando claridad en un mundo saturado de información y desinformación.

Además de ser un padre y esposo enamorado de su familia, es un innovador y creador, que ha descifrado una fórmula única para fusionar la ciencia, la tecnología y la comunicación efectiva, con la que ha construido un ecosistema masivo de bienestar, con una comunidad digital de más de 9 millones de seguidores, así como una comunidad de lectores con sus best sellers, reconocidos mundialmente, El milagro metabólico, El milagro antiestrés y COMO, que acumulan más de un millón de ejemplares vendidos.

A través de los programas de formación para la comunidad médica y su modelo de atención en salud basado en los principios de la medicina funcional, se ha mantenido conectado con su práctica médica y ha impactado positivamente la vida de más de 3000 personas. Además, trasciende a muchas otras desde su rol de CSO en empresas multinacionales del sector alimentario y nutracéutico.

Todos estos caminos convergen hacia su gran objetivo de empoderar a las personas para que tracen su propio camino hacia el bienestar.