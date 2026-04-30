Tanguito Mío, un musical bien guapito; es un espectáculo para toda la familia de Gastón Marioni con música original de Tato Finocchi. La oportunidad de disfrutar de esta multipremiada obra es los domingos de mayo, a las 17 horas, en Teatro Estudio de La Plata.

Es una historia de amor casi imposible, que cobra vida en el recuerdo de un joven que, decidido a vender una antigua propiedad de su bisabuelo, donde existió un conventillo, descubre que esos muros guardan parte de su historia, de sus lazos y de su propia identidad.

Transcurre en un conventillo en venta, al que -por arte de magia -confluyen sus viejos inquilinos, inmigrantes recién bajados de los barcos, entre quienes se tejen divertidas historias, romances e intrigas, al compás de tangos y milongas, con divertidos y pintorescos personajes de nuestra cultura.

La obra ganó cinco Premios Hugo, Premio ACE, Premio GETEA, Premio ATINA, Premio TEATRO UBA XXI, y el Premio ARGENTORES.

Ficha artística

Intérpretes: Gastón Vázquez, Tomás Laurito, Noelia Rodríguez, Valentina Martínez, Florencia Negro, Florencia Lisanda, David Montes, DelfinaPons, y Bautista Chielli.

Música Original: Tato Finocchi

Libro y Dirección: Gastón Marioni

Entradas

Las localidades pueden reservarse a través de Alternativa Teatral o en la boletería de la sala, calle 3 N.º 386 entre 39 y 40 (de lunes a viernes 16 a 20 horas).