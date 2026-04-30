Espectáculos | 30 abr 2026
Teatro
Tanguito mío, un musical bien guapito
La multipremiada obra de Gastón Marioni con música de Tato Finocchi se presenta los domingos de mayo en la sala Estudio de La Plata.
Tanguito Mío, un musical bien guapito; es un espectáculo para toda la familia de Gastón Marioni con música original de Tato Finocchi. La oportunidad de disfrutar de esta multipremiada obra es los domingos de mayo, a las 17 horas, en Teatro Estudio de La Plata.
Es una historia de amor casi imposible, que cobra vida en el recuerdo de un joven que, decidido a vender una antigua propiedad de su bisabuelo, donde existió un conventillo, descubre que esos muros guardan parte de su historia, de sus lazos y de su propia identidad.
Transcurre en un conventillo en venta, al que -por arte de magia -confluyen sus viejos inquilinos, inmigrantes recién bajados de los barcos, entre quienes se tejen divertidas historias, romances e intrigas, al compás de tangos y milongas, con divertidos y pintorescos personajes de nuestra cultura.
La obra ganó cinco Premios Hugo, Premio ACE, Premio GETEA, Premio ATINA, Premio TEATRO UBA XXI, y el Premio ARGENTORES.
Ficha artística
Intérpretes: Gastón Vázquez, Tomás Laurito, Noelia Rodríguez, Valentina Martínez, Florencia Negro, Florencia Lisanda, David Montes, DelfinaPons, y Bautista Chielli.
Música Original: Tato Finocchi
Libro y Dirección: Gastón Marioni
Entradas
Las localidades pueden reservarse a través de Alternativa Teatral o en la boletería de la sala, calle 3 N.º 386 entre 39 y 40 (de lunes a viernes 16 a 20 horas).