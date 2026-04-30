“Miramar: Tierra de Gigantes”: impresionante viaje hiperrealista al pasado

El productor, actor y director Sebastián Pelegrinelli anunció el estreno de su más reciente proyecto de investigación: “Miramar: Tierra de Gigantes”. El documental, que llega a YouTube el próximo 8 de mayo, propone un viaje hiperrealista al pasado para descubrir la megafauna que habitó la región pampeana durante el Pleistoceno.





A diferencia de otros trabajos de divulgación, este documental utiliza tecnología de reconstrucción digital de última generación para lograr un realismo impactante. Incluso hay escenas centrales del film que muestra la irrupción de un Megaterio rompiendo el cartel de Miramar y Gliptodontes cruzando el Arco de San Martín.

​Ciencia, historia y un legado

El documental no solo se apoya en la rigurosidad científica —destacando hitos como el increible hallazgo de las huellas de tigre dientes de sable en 2015 (Felipeda Miramarensis) por parte del investigador Mariano Magnussen Saffer— sino que también explora la importancia del aprendizaje por parte del ser humano, reflejado en la extinción de los titanes del pasado.





“Este proyecto me llevó seis meses de trabajo diario. Quise llevar la historia de Miramar a un nivel internacional, con una estética similar a las grandes producciones de Nat Geo o History Channel, pero con el corazón puesto en esta ciudad”, explica Pelegrinelli.

El documental

Contenido: Un recorrido por los gigantes que caminaron nuestras costas: Megaterios, Gliptodontes, Macrauchenias y el temible Smilodon Populator.

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Tecnología: Uso de efectos visuales avanzados para recrear el comportamiento de la megafauna en su entorno natural.





​Impacto Local: El film resalta la importancia del museo de ciencias naturales "Punta Hermengo" de Miramar como custodio de este patrimonio único.

Trayectoria del director

Sebastián Pelegrinelli cuenta con una sólida trayectoria en la producción de contenidos de investigación. Entre sus últimas piezas más destacadas se encuentran el documental sobre fenómenos OVNI en la costa argentina (“Extraterrestres en Miramar: el secreto más oscuro de la costa argentina”) y su reciente investigación sobre el riesgo de tsunamis y meteotsunamis en la región (“¿Tsunami en Miramar?”) Además de su carrera en los medios nacionales e internacionales como actor, es CEO de la marca de indumentaria Two Two Two y autor del libro “Código 222”.





​El estreno oficial de "Miramar: Tierra de Gigantes" será el 8 de mayo en su canal de YouTube, a las 21:05hs.