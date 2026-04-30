Del Plá: “Quieren una prensa amordazada para blindar un Gobierno de estafas y represión”

La docente y diputada nacional del Partido Obrero en el Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad, Romina Del Plá, denunció en la Comisión de Libertad de Expresión -autoconvocada ante la negativa de su presidente Gustavo Montenegro- el ataque del Gobierno contra la libertad de prensa. Esto, tras las nuevas restricciones impuestas en la Sala de Prensa de Casa Rosada, situación que lo vinculó con la derogación del Estatuto del Periodista incluida en la reforma laboral.

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Frente a la negativa del presidente de la Comisión de Libertad de Expresión Gustavo Montenegro (LLA), 15 integrantes decidimos autoconvocarnos e invitar a los trabajadores de prensa para exponer frente a la censura, y los ataques a la libertad de expresión y al derecho a… pic.twitter.com/QjLBkgFHIs — Romina Del Plá (@RominaDelPla) April 30, 2026

“Estamos frente a un avance gravísimo contra el derecho a informar y a ser informados. Periodistas y fotorreporteros que deberían estar cubriendo la realidad tienen que declarar como víctimas de la represión estatal”, puntualizó la legisladora del PO

“Y ahora directamente se les impide desarrollar su tarea en la Casa Rosada para blindar a un jefe de Gabinete y a un Gobierno que no pueden explicar ni su patrimonio, ni sus negociados, ni el incumplimiento sistemático de leyes y derechos sociales”, anexó.

Luego puso de relieve que “no es casual que esta ofensiva venga de la mano de la derogación del Estatuto del Periodista en la reforma laboral: quieren trabajadores de prensa precarizados, disciplinados y sin garantías para imponer una información opaca al servicio de encubrir estafas, corrupción y ajuste”.

Acto seguido, Del Plá recordó que “cuando diputados de distintos bloques fuimos a exigir explicaciones, ni siquiera tuvieron el decoro de recibirnos. Eso demuestra que no se trata de una medida administrativa sino de una decisión política de clausurar toda voz crítica mientras descargan un paquete de violencia general contra la mayoría popular”.

“Desde el Partido Obrero en el Frente de Izquierda nos solidarizamos con las y los trabajadores de prensa, reclamamos la reapertura inmediata de la sala de periodistas y apoyamos todas las acciones de lucha para derrotar esta censura y defender las libertades democráticas”, finalizó.