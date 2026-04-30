Suspensión del Programa MESA: Ramallo prepara un plan alimentario propio

Ante la suspensión temporal del Programa Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria (MESA) por parte del Gobierno provincial, la Municipalidad de Ramallo avanza en la implementación de un programa alimentario propio para garantizar la asistencia a las familias del distrito.

#Reclamo 😡 Capital Humano no los recibió y los intendentes explotaron: “Menos Adorni, más alimentos”



Alcaldes enrolados en la FAM fueron a la cartera por la profundización de la crisis social y los recortes en alimento escolar: en la puerta, y ante los medios, denunciaron una… pic.twitter.com/krPSUPRLgx — ANDigital (@ANDigitalOK) April 29, 2026

En concreto, la administración de Mauro Poletti trabaja en la puesta en marcha de un Programa Alimentario Municipal que suplante durante tres meses al Programa MESA, suspendido por la Provincia debido a la deuda que el Gobierno nacional mantiene con el Ejecutivo bonaerense.

Iniciativa del intendente Poletti

Desde la comuna se decidió intervenir para que ningún vecino se quede sin asistencia alimentaria. En este sentido, el intendente Mauro Poletti instruyó a las áreas municipales a diseñar un esquema de emergencia que garantice la continuidad del acompañamiento a las familias que más lo necesitan.

En una primera etapa, se conformará una Mesa de Abordaje Territorial integrada por las secretarías municipales de Desarrollo de la Comunidad y Educación, junto a Jefatura Distrital de Educación, iglesias y clubes del partido de Ramallo.

La logística y ejecución del programa estarán a cargo de las áreas de Desarrollo de la Comunidad y Educación del Municipio.