Pablo Moyano endureció su discurso contra el Gobierno y anticipó un nuevo paro general

El líder del sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, lanzó duras críticas contra la administración de Javier Milei en el marco de la movilización por el Día del Trabajador. Desde la Plaza de Mayo, el referente sindical advirtió que el malestar social crece y que la central obrera evalúa seriamente la convocatoria a una nueva medida de fuerza nacional para los próximos días.

En diálogo con la prensa, el dirigente explicó que el debate dentro de la organización gremial está avanzado y que la presión de las bases es cada vez más intensa. "Tiene que haber un plan de lucha donde muchos compañeros están expresando el mal humor y la bronca que hay. Uno de los secretarios generales ya adelantó que puede haber un paro y vamos a estar todos de acuerdo", afirmó Moyano respecto a la posibilidad de un paro general.

Críticas a la política económica y social

Moyano no ahorró calificativos para describir el impacto de las medidas de ajuste que lleva adelante el Poder Ejecutivo. Según el dirigente, el deterioro de la situación productiva y el recorte en sectores sensibles son los principales motores del conflicto. "Se están cerrando las empresas, es una vergüenza, nos toma el pelo", denunció, haciendo hincapié en el trato del mandatario hacia diversos sectores de la sociedad.

#conflictividad 👷🏼‍♂️👷🏼‍♀️ El sindicalismo entra en fase de choque: Se viene otro paro general



En el marco de la movilización por el Día del Trabajador, Pablo Moyano aseguró que existe un fuerte consenso interno para profundizar el plan de lucha en todo el país



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En ese sentido, el titular de Camioneros señaló que el sufrimiento alcanza a los grupos más vulnerables de la población argentina. "Hace sufrir a los discapacitados, los jubilados. Se caga de risa, lo vimos insultando en el Congreso a compañeros de la izquierda", sostuvo Moyano, quien además agregó: "Nosotros denunciamos esta política económica que tanto daño está haciendo".

La continuidad de la protesta sindical

Para la cúpula de la CGT, la movilización del 1 de mayo es solo un paso más en una estrategia de confrontación que no se detendrá en el corto plazo. Moyano subrayó que la resistencia a las reformas oficiales debe sostenerse en el tiempo para ser efectiva ante el avance de las políticas libertarias.

"Se tiene que seguir profundizando el plan de lucha. No se tiene que agotar en el 24 de marzo o ahora en el 1 de mayo. Hay un debate interno y la gran mayoría está pidiendo un paro", sentenció el dirigente.