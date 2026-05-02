Milei viajó a Mar del Plata para fotografiarse en un portaaviones de EE.UU.

El presidente Javier Milei aterrizó este jueves en Mar del Plata con un objetivo central: obtener la foto oficial en la cubierta del portaaviones nuclear USS Nimitz. En un operativo cargado de mística militar, el mandatario buscó capturar una imagen que simboliza el giro de la política exterior argentina y su estrecha relación con los Estados Unidos.

Para llegar a la embarcación, el jefe de Estado protagonizó un aterrizaje enganchado a bordo de un avión Grumman C-2 Greyhound de la Marina estadounidense. Rodeado de cazas F-18 Super Hornet y con el estruendo de las turbinas de fondo, Javier Milei posó para las cámaras junto a Karina Milei y el ministro de Defensa, Luis Petri, en una jornada diseñada para el impacto visual y digital.

Estética de película en el Atlántico Sur

La visita al gigante de acero no fue una escala protocolar, sino una apuesta a la comunicación de alto impacto. El mandatario recorrió la "ciudad flotante" de 333 metros de largo, mostrándose fascinado por la tecnología nuclear y el despliegue del operativo Passex 2026. Las imágenes del Presidente en la torre de mando buscan transmitir una idea de fuerza y modernidad, alineando la imagen del país con los estándares de defensa occidentales.

Esta "foto exótica" en Mar del Plata refuerza la narrativa de un líder que se siente cómodo en escenarios de alta complejidad técnica. La puesta en escena, que incluyó vuelos rasantes y maniobras de helicópteros, permitió al equipo de comunicación oficial registrar contenido que rápidamente se volvió viral, posicionando a la Argentina como un socio estratégico del Comando Sur en la región.

El peso de la imagen en la diplomacia

La decisión de viajar exclusivamente para la producción fotográfica responde a la estrategia de posicionamiento del Ejecutivo. Al mostrarse sobre el USS Nimitz, Javier Milei envía un mensaje político directo sobre sus prioridades estratégicas en el marco de su vínculo con Donald Trump y el quiebre con la neutralidad de años anteriores.

La jornada dejó una colección de postales que ratifican que, para la gestión actual, el impacto mediático y el alineamiento geopolítico son dos caras de la misma moneda.