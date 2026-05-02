Denuncian que una diputada bonaerense fue “secuestrada” por las fuerzas militares de Israel

La diputada de la provincia de Buenos Aires por Izquierda Socialista, Mónica Schlotthauer, fue retenida este jueves por el Ejército de Israel mientras formaba parte de la Flotilla Global Sumud. La noticia se conoció a través de un video grabado por la propia legisladora y sus compañeros, donde denunció la intercepción de la misión y calificó la situación como un "secuestro" por parte de las fuerzas de seguridad extranjeras.

“Las fuerzas de seguridad israelíes pudieron interceptar a la Flotilla Global Sumud. Estamos secuestrados. Pedimos compartir este video y exigir a los gobiernos del mundo nuestra libertad inmediata”, expresó Schlotthauer en el registro que se viralizó rápidamente en redes sociales. La legisladora argentina viajaba junto a otros dirigentes del Frente de Izquierda (FIT) en una flota civil que transportaba ayuda humanitaria destinada a la población de la Franja de Gaza.

#Alarma 🚨 Denuncian que una diputada argentina fue “secuestrada” por Israel



Se trata de Mónica Schlotthauer, quien integraba una misión humanitaria hacia la Franja de Gaza. La legisladora de la Izquierda Socialista fue retenida este jueves por el Ejército de Israel, mientras… pic.twitter.com/tr0YQzmthG — ANDigital (@ANDigitalOK) April 30, 2026

Cómo fue la intercepción de la Flotilla Global Sumud

El incidente ocurrió en aguas internacionales del Mar Mediterráneo, cuando las embarcaciones de la flotilla, que trasladaban alimentos y medicamentos, fueron rodeadas por buques militares israelíes. Según denunciaron los organizadores de la misión, la maniobra se habría realizado fuera de la jurisdicción territorial de Israel, lo que motivó denuncias de piratería y violación a los tratados internacionales de libre navegación.

Schlotthauer, reconocida también por su rol gremial en el Ferrocarril Sarmiento, integraba una delegación de más de 30 países. El objetivo de la Flotilla Global Sumud era romper el bloqueo marítimo para entregar suministros básicos en una zona devastada por el conflicto bélico. Tras la intercepción, la comunicación con los tripulantes fue cortada, y se presume que fueron trasladados a puertos israelíes para su deportación.

Otros dirigentes argentinos afectados

Además de Schlotthauer, se confirmó que en la misma misión participaban otros referentes de la izquierda argentina, como Celeste Fierro, Pablo Giachello y Ezequiel Peressini. Todos ellos se encuentran actualmente bajo custodia militar. El bloque de diputados del FIT presentó un pedido urgente ante la Cancillería argentina para que el Gobierno nacional intervenga de manera inmediata y garantice la integridad física de los ciudadanos retenidos.

Desde Izquierda Socialista y el resto de las fuerzas que componen el frente denunciaron que la acción israelí busca impedir que la solidaridad internacional llegue a territorio palestino. En diversas ciudades, incluyendo Buenos Aires, se convocaron movilizaciones para repudiar lo que consideran un ataque a una misión civil y exigir la aparición con vida de la diputada provincial y el resto de los activistas humanitarios.