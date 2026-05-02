Provincia invierte $1.800 millones para poner a punto la calefacción en las escuelas ante el frío extremo

La Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires anunció una inversión de 1.800 millones de pesos destinada exclusivamente a la infraestructura escolar. El objetivo central de esta partida presupuestaria es la puesta a punto de las instalaciones de gas y la realización de pruebas de seguridad en las escuelas, asegurando que los edificios estén en condiciones óptimas antes de la llegada del frío extremo y el inicio formal del invierno.

Los fondos, que ya comenzaron a distribuirse, se enfocan en la renovación de redes de gas, la adecuación de calefactores y la instalación de nuevos artefactos en aquellos distritos que presentan mayores necesidades estructurales. Según informaron desde la cartera educativa, estas intervenciones surgen de relevamientos técnicos realizados por los Consejos Escolares en cada municipio.

Obras prioritarias y pruebas de seguridad

El plan de infraestructura contempla acciones específicas para evitar interrupciones en el ciclo lectivo por falta de climatización. Entre las tareas principales se destacan las pruebas de hermeticidad, fundamentales para detectar fugas y garantizar la seguridad de estudiantes, docentes y auxiliares. Asimismo, se está trabajando en la puesta a punto de calderas y la adecuación de los sistemas de ventilación según la normativa vigente.

Desde el Gobierno provincial señalaron que se establecieron criterios de prioridad para intervenir de manera urgente en las instituciones que requerían adecuaciones estructurales profundas. Esta política busca dar una respuesta concreta a la demanda histórica de condiciones seguras de calefacción durante los meses de bajas temperaturas, consolidando la presencia del Estado en los sectores más vulnerables del sistema educativo.

El foco en la continuidad pedagógica

La directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi, destacó la importancia de esta inversión para sostener el presentismo en las aulas durante el invierno. “Esta asignación va a permitir que las escuelas ingresen a la temporada de mayores fríos en buenas condiciones de seguridad y comodidad”, explicó la funcionaria.

Terigi también subrayó el carácter federal y local de la medida: “Con estos fondos se definen localmente intervenciones que permiten que cada escuela cuente con instalaciones adecuadas para transitar el invierno y sostener la continuidad pedagógica en todo el territorio. Mejorar los sistemas de calefacción es también cuidar a la comunidad educativa”.

Un plan sostenido contra el invierno

Esta nueva partida de 1.800 millones de pesos se suma a las inversiones realizadas en febrero para el inicio del ciclo lectivo. Con este refuerzo, la Provincia busca anticiparse al impacto de las olas de frío que suelen afectar el normal dictado de clases en el territorio bonaerense.

El compromiso con la educación pública se manifiesta así a través de una planificación territorial que busca transformar las condiciones de aprendizaje. Con la llegada inminente de las bajas temperaturas, la prioridad del Estado provincial es que el clima no sea un impedimento para que miles de alumnos bonaerenses permanezcan en las escuelas.