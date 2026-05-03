La Comisión de Acuerdos del Senado inició las audiencias públicas por designaciones judiciales

La Comisión de Acuerdos del Senado, presidida por el senador Juan Carlos Pagotto (LLA), realizó este jueves en el Salón Azul la primera audiencia pública destinada al tratamiento de pliegos para la designación de magistrados del Poder Judicial.

En esta oportunidad, se analizaron 16 pliegos: 15 de candidatos a magistrados y una de defensora oficial, en el inicio de un proceso que contempla cuatro audiencias públicas previstas entre hoy y el 13 de mayo, en las que se evaluarán un total de 78 pliegos.

"La nueva Ley Penal Juvenil va a permitir mejoras en la resolución de los casos con mayores estándares de justicia y de equidad. Prevee la protección integral de los derechos de los menores considerados infractores como también de las víctimas", expresa Ignacio Labadens — Senado Argentina (@SenadoArgentina) April 30, 2026

Durante el encuentro, los postulantes presentaron sus antecedentes profesionales y respondieron preguntas de los senadores, conforme al procedimiento previsto para el otorgamiento de acuerdos por parte de la Cámara alta.

Los aspirantes de la jornada

Fueron María Inés Restón, propuesta como Defensora Pública ante los juzgados y la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico; Ricardo Santiago Lombardo (propuesto para la Cámara del Tribunal Oral de Menores N° 3); Santiago Alberto Poncio (Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 13); Javier Alberto Santiso (Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 5); Ignacio Labadens (Juzgado Nacional de Menores N° 2) y Julián Herrera (Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 44 de la Capital Federal).

También participaron, Santiago José Jaimes Munilla (Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 59), María Gloria Capanegra (Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 17), Soledad Eugenia Mariño (Juzgado Nacional en lo Criminal N° 18), Paula Fuertes (Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 14) y Laura Fabiana Kvitko (Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 23).

Completaron la nómina Hugo Fabián Decaria (Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 3), Juan Martín Balcázar (Juzgado Nacional en lo Civil N° 95), Ezequiel Javier Sobrino Reig (Juzgado Nacional en lo Civil N° 80), Germán Augusto Degano (Juzgado Nacional en lo Civil N° 64) y José Miguel Guerrero (Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 1).

“Es un orgullo haber sido propuesto para este cargo en un fuero que conozco hace 31 años por el cual estimo y considero que estoy capacitado para poder llevar adelante el funcionamiento del juzgado”, expresa Santiago Alberto Poncio — Senado Argentina (@SenadoArgentina) April 30, 2026

Durante sus disertaciones, los postulantes agradecieron a los senadores de la Comisión por recibirlos y destacaron su carrera judicial y experiencia para los cargos propuestos. Asimismo, coincidieron en señalar la necesidad de reducir los tiempos de tramitación judicial y fortalecer la capacitación continua, no solo a nivel personal sino también de todo el personal judicial, con el objetivo de mejorar el servicio de justicia.

Al finalizar la reunión, el dictamen pasó a la firma de los integrantes de la comisión.