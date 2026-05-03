Los Pericos y sus “Sesiones inmortales”: primer episodio de los acústicos

Los Pericos estrenaron el primer episodio de Sesiones Inmortales, una serie de videos acústicos que reversionan las diez canciones del disco Inmortal. El proyecto fue grabado en el estudio de la banda, Robledo Sound Machine, un espacio cargado de historia, identidad y memoria musical.

Les presentamos “Sesiones Inmortales”, una serie de acústicos que reversionan las 10 canciones de INMORTAL.

Habrá un nuevo episodio todos los jueves, empezando por este jueves 30 de abril a las 19 hs 🇦🇷, en nuestros canales de YouTube y Spotify, siguiendo el orden del disco. pic.twitter.com/cBpUVAAeKw — Los Pericos (@pericosreggae) April 28, 2026

En ese entorno íntimo —rodeado de fotos, posters, premios y objetos que narran el recorrido de la banda— se montó un set especial en el living del estudio, aportando una dimensión simbólica y emocional a cada interpretación.

A partir de este lanzamiento, se publicará un nuevo episodio todos los jueves a las 19 horas a través de YouTube y Spotify Videos, siguiendo el orden original del disco.

Cada sesión propone una lectura distinta de las canciones, en formato acústico y con una cercanía que pone en primer plano la esencia de las composiciones.

Sesiones Inmortales nace con el objetivo de ampliar la difusión de Inmortal, ofreciendo una nueva experiencia audiovisual que conecta el presente del proyecto con el legado y la atmósfera única del espacio donde fue grabado.

El primer episodio presenta “Corazón Cristal”, marcando el inicio de este recorrido audiovisual.

Además anuncian la primera parte de la gira de presentación del disco, entre ellos un esperado show en el Teatro Gran Rex, el próximo 22 de octubre, con entradas ya a la venta.

El tour completo

30 de mayo - London Pub, Hermosillo, México

31 de mayo - Foro Arpa, Querétaro, México

3 de junio - Gol de Oro, CDMX, México

5 de junio - Lourdes Music Hall, Bogotá, Colombia

16 de octubre - Quality Espacio - Córdoba, Argentina

17 de octubre - Metropolitano Lotus Club, Rosario, Argentina

22 de octubre - Teatro Gran Rex, Buenos Aires, Argentina

31 de octubre - Rock Star Fest, León, México

