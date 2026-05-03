domingo 03 de mayo de 2026 - Edición Nº4425

Espectáculos | 1 may 2026

Estreno

Los Pericos y sus “Sesiones inmortales”: primer episodio de los acústicos

El debut de esta saga es con “Corazón cristal”. Serán un total de diez reversiones de las canciones del disco “Inmortal”.

Los Pericos.
TAGS: LOS PERICOS, INMORTAL, CORAZON DE CRISTAL

Los Pericos estrenaron el primer episodio de Sesiones Inmortales, una serie de videos acústicos que reversionan las diez canciones del disco Inmortal. El proyecto fue grabado en el estudio de la banda, Robledo Sound Machine, un espacio cargado de historia, identidad y memoria musical.

En ese entorno íntimo —rodeado de fotos, posters, premios y objetos que narran el recorrido de la banda— se montó un set especial en el living del estudio, aportando una dimensión simbólica y emocional a cada interpretación.

A partir de este lanzamiento, se publicará un nuevo episodio todos los jueves a las 19 horas a través de YouTube y Spotify Videos, siguiendo el orden original del disco.

Cada sesión propone una lectura distinta de las canciones, en formato acústico y con una cercanía que pone en primer plano la esencia de las composiciones.

Sesiones Inmortales nace con el objetivo de ampliar la difusión de Inmortal, ofreciendo una nueva experiencia audiovisual que conecta el presente del proyecto con el legado y la atmósfera única del espacio donde fue grabado.

El primer episodio presenta “Corazón Cristal”, marcando el inicio de este recorrido audiovisual.

Además anuncian la primera parte de la gira de presentación del disco, entre ellos un esperado show en el Teatro Gran Rex, el próximo 22 de octubre, con entradas ya a la venta.

El tour completo

30 de mayo - London Pub, Hermosillo, México
31 de mayo - Foro Arpa, Querétaro, México
3 de junio - Gol de Oro, CDMX, México
5 de junio - Lourdes Music Hall,  Bogotá, Colombia
16 de octubre - Quality Espacio - Córdoba, Argentina
17 de octubre - Metropolitano Lotus Club, Rosario, Argentina
22 de octubre - Teatro Gran Rex, Buenos Aires, Argentina
31 de octubre - Rock Star Fest, León, México
 

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