Monday Night Raw: las superestrellas de WWE vuelven a la Argentina

Tras siete años de ausencia, las superestrellas de WWE de Monday Night Raw se presentarán en el Movistar Arena de Buenos Aires el viernes 11 de septiembre de 2026, en el marco de la WWE South America Live Tour que también recorrerá Quito, Ecuador (9 de septiembre); Bogotá, Colombia (10 de septiembre); y Santiago, Chile (12 de septiembre).

Para la Argentina, esta será la primera visita de WWE en siete años. El evento se realizará en el Movistar Arena, uno de los recintos más importantes del país, con capacidad para más de 15 mil fanáticos. También marca el regreso de WWE a Ecuador después de diez años y a Colombia y Chile en siete años.

Cómo comprar las entradas

Los seguidores que deseen acceder a la preventa exclusiva de la WWE South America Live Tour pueden registrarse en: wwe.com/south-american-tour.

La preventa exclusiva BBVA será el martes 5 de mayo, a las 10 horas (seis cuotas sin interés), en tanto que la venta general arranca el jueves 7 de mayo a las 10 horas, siempre a través de movistararena.com.ar.

Las superestrellas

Los asistentes podrán ver en acción a sus superestrellas favoritas de WWE, incluyendo a la Campeona Mundial Femenina Stephanie Vaquer, el Campeón Intercontinental Penta, Seth Freakin Rollins, The Usos, Becky Lynch, Original El Grande Americano, GUNTHER, Oba Femi y muchos más.