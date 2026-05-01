“Es una joda que digan eso”: Rodríguez Larreta negó haber llevado al PRO al “socialismo”

El exjefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, salío al cruce del diputado nacional y referente PRO Fernando de Andreis, quien lo acusó de haber llevado al partido amarillo hacia el socialismo durante sus ocho años al frente de la Ciudad de Buenos Aires. “Es una joda que digan eso”, exclamó el actual legislador de Metrópolis.

La acusación de Fernando de Andreis

En un extenso posteo en el que bregó por un PRO “100 % liberal”, el exsecretario general de la Presidencia indicó: “Hace unos meses llamé ‘murmullo socialista’ a algunas ideas que todavía se escuchan dentro del PRO. Dije murmullo, como ese ruido molesto, continuo y confuso; y socialista por sus inclinaciones progresistas”.

UN PRO 100% LIBERAL



El otro día vi un estudio que hablaba del “ruido” de los mensajes del PRO, refiriéndose a comunicaciones que por distintas razones no llegan a la audiencia. Me gustó mucho la metáfora del ruido como un obstáculo.



Yo también creo que hay ruido en lo que dice… pic.twitter.com/y2y05aBJMS — Fernando de Andreis (@deAndreis) April 26, 2026

Y apuntó sin eufemismos: “El PRO tuvo una desviación lamentable hacia esa visión socialista de la política que nos hizo mucho daño. Digamos que hubo un PRO de izquierda, representado principalmente por Horacio, que hoy parece sentirse más cerca y cómodo con el peronismo”.

La respuesta de Rodríguez Larreta

“Le puso nombre y apellido”, enfatizó el excandidato parlamentario en 2025 por fuera del PRO. Y recordó: “En el año 2009 se votó en la Legislatura de la Ciudad la ley para iniciar el proyecto de integración y urbanización de la Villa 31: bien socialista si querés”.

JAJAJAJAJAJA



EMOCIONA LAS GANAS DE HACERLOS PIJA QUE TIENE.



- De Andreis dijo que en el PRO hay un ‘murmullo socialista’ lo dijo por vos.



- Te contesto: en el 2009 se voto para la urbanización de la Villa 31, ‘bien socialista’ si queres (el tipo se jijea), sabes quien era el… pic.twitter.com/Bi2FmpbSh4 — 💛🇦🇷 🅟🅐🅜🅟🅐 🇦🇷💙 (@Pampa139) May 1, 2026

“¿Sabés quién era el jefe de Gobierno? Mauricio Macri ¿Sabés quién era legislador? Fernando De Andreis. ¿Sabés cómo votó? Positivo. Es una joda que digan eso, ¿quién cambió? Yo estuve siempre en el mismo lugar”, bramó.

Lejos del PRO

Por otra parte, Rodríguez Larreta ratificó que no está en su plan volver a unirse a la fuerza macrista. “Ya me lancé solo”, puntualizó y reveló que no habla con Mauricio Macri desde “hace más de un año”.