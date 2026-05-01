La Semana del Alfajor, antesala ideal para Caminos y Sabores 2026

Durante años, el alfajor fue sinónimo de tradición, merienda y dulce de leche. Pero algo cambió. Hoy, algunos alfajores argentinos no solo compiten por sabor: compiten por historia, identidad y alcance. Y en ese camino, muchos llegaron más lejos de lo que cualquiera hubiera imaginado.

La Semana del Alfajor (1 al 7 de mayo) funciona como antesala de Caminos y Sabores edición BNA: una invitación a descubrir qué hay detrás de cada alfajor y a conocer a sus productores.

En este sentido, Milagros del Cielo, Orense, Camboya y Dulce de Leche & Co son fieles expositores que ya reservaron su espacio en El Gran Mercado Argentino que se realizará del 9 al 12 de julio en BA Ferial, Costa Salguero.

De Argentina al mundo

Los Alfajores Orense, encontraron un impulso impensado. “El fanático de los alfajores Orense es Marcelo Tinelli, los mostró durante en su streaming y dijo a todo el mundo que el mejor alfajor que el probo en su vida fueron los Orense”, comentó Alejandro Estevez, dueño del emprendimiento nacido en Bernal.

Lo que siguió fue una cadena de mensajes, nuevos clientes y una relación directa entre marca y consumidor que no se construyó desde la publicidad, sino desde la autenticidad.

En este sentido, cada edición de Caminos y Sabores funciona como un termómetro: caras nuevas que llegan por curiosidad y clientes fieles que vuelven todos los años. No es casual que Orense sea uno de los expositores que desde 2016 apuesta por la feria y ya tenga su lugar asegurado en la próxima edición.

Otros alfajores que no solo cruzaron pantallas, sino océanos son los de Milagros del Cielo. Forman parte de los viajes de la Fragata Libertad, uno de los emblemas itinerantes del país. Desde allí, llegan a distintos puertos del mundo como una postal dulce de la Argentina.

Pero su historia no termina en el exterior. Estos alfajores nacidos en La Feliz, también están presentes en juras de bandera y encuentros con cientos de chicos. En ese cruce entre tradición, emoción y territorio, el alfajor deja de ser un producto para convertirse en una experiencia compartida que cada año dice presente en el Camino de Los Dulces de la feria.

Por su parte, Carlos Clasadonte, socio de Camboya, compartió: “Nuestros alfajores han llegado a muchas personas conocidas y referentes del mundo artístico y gastronómico, lo cual siempre nos llena de orgullo. Igualmente, hay un nombre que tenemos pendiente y que nos encantaría alcanzar: Andrés Calamaro”.

Esto se debe a que el nombre del alfajor está inspirado en un estudio de grabaciones del artista que se llamaba deep camboya.

Camboya fue ganador de la Copa Alfajor Argentino 2024 en la categoría tipo Alfajor Marplatense. Fieles a Caminos y Sabores edición BNA, la marca también volverá a decir presente en julio en el Camino de los Dulces, reafirmando el vínculo con un público que año a año los va a buscar.

Un encuentro real en cada stand

Cada edición de El Gran Mercado Argentino confirma lo mismo: no se trata solo de exhibir productos, sino de generar encuentros reales entre quienes producen y quienes prueban. En ese ida y vuelta, hay un instante que se vuelve decisivo —ese primer bocado— donde todo se pone en juego.

Esa expresión de sorpresa cuando alguien prueba por primera vez un alfajor distinto. Los productores lo saben y lo buscan. Para marcas como Camboya o Dulce de Leche & Co, ese instante vale más que cualquier campaña.

“En la feria, me gusta mucho ver la cara que pone la gente una vez que prueba el producto, al sorprenderse del sabor y del alfajor”, así lo definió Luis González, director ejecutivo de Dulce de Leche & Co. quienes ganaron la Copa Alfajor Argentino 2025 en la categoría Regional.

No es casual que figuras como Bad Bunny hayan sido vistos llevándose estos productos de Dulce de Leche & Co o que envíos lleguen hasta Canadá. El boca en boca —y ahora también el algoritmo— amplifica algo que empieza siempre igual: una persona probando y reaccionando.

En la misma línea, Clasadonte de Camboya, compartió su experiencia: “Lo que más nos emociona es la reacción genuina de la gente en la feria. Primero hay sorpresa, porque no esperan encontrarse con ese nivel de sabor, y después viene la confirmación: vuelven, recomiendan y se llevan producto. Ahí entendemos que no es solo un alfajor, sino una experiencia que conecta desde lo emocional”.

Por su parte, Estevez de Orense, dijo que “Caminos y sabores es una gran feria, que hace seis años participamos y la aceptación es máxima en la gente con nuestra marca. Vemos muchas caras nuevas, pero sobre todo vemos caras ‘viejas’, personas que todos los años vuelvan a comprarnos y nos alagan muchísimo los productos”.

“Hay mucha gente que nos va a buscar precisamente a Caminos y Sabores, que saben que vamos siempre. Tenemos varios clientes que hemos hecho en Caminos y Sabores, que inclusive después nos buscan en Mar del Plata, de donde somos nosotros, que los han probado, les gusta, y los vuelven a consumir”, puntualizó Fabiana Ocaranza de Milagros del Cielo.

En El Gran Mercado Argentino, ese fenómeno se multiplica. La feria funciona como una gran plataforma de validación en vivo, donde el público decide qué vuelve y qué no. Por eso, estas marcas ya reservaron su espacio para la edición de julio: saben que ahí ocurre algo clave.

Innovar para destacarse

Si antes la discusión era cuál tenía más dulce de leche, hoy la conversación es otra. Alfajores con pistacho, con crema de avellanas, con yerba mate o combinaciones intensas con chocolates y rellenos múltiples marcan una nueva etapa.

Palpitando la 20º edición de la feria, Estevez anticipó que Orense arribará con varios lanzamientos, entre ellos: alfajores “bajoneros” y productos SIN TACC.

En línea con la tendencia del pistacho, Camboya presentará dos nuevas ediciones limitadas que representan muy bien su espíritu, innovación sin perder la esencia: Chocolate semiamargo relleno con Nutella, pistachos y Dulce de leche y Chocolate blanco relleno con Nutella, pistachos y dulce de leche.

“Son combinaciones pensadas para sorprender, con sabores intensos y una identidad bien marcada, que acompañan el crecimiento de la marca y nuestra búsqueda constante de ofrecer algo distinto”, resaltó Clasadonte.

Si de disrupciones se trata, Dulce de Leche and Co. lanzó un alfajor con yerba mate y todos los fanáticos de la infusión lo podrán conseguir en la feria.

Milagros del Cielo, no se queda atrás y más allá de los resultados, próximamente presentará el alfajor mundialista que también podrá ser adquirido en El Gran Mercado Argentino.

En ese contexto, diferenciarse ya no es una opción: es una necesidad. Y ferias como Caminos y Sabores edición BNA funcionan como vidriera de esas apuestas, donde cada marca pone a prueba su próxima evolución frente al público real.

Un punto de encuentro para llegar más lejos

Este año, la feria sorprenderá con la tercera edición de la Copa Alfajor Argentino, un certamen exclusivo para expositores que premia la calidad, originalidad y pasión de los productores de alfajores artesanales.

Un jurado de chefs e influencers de alfajores, elegirá el mejor en las categorías: Alfajor marplatense; Alfajor blanco y Alfajor de autor. Para más información sobre el certamen, comunicarse a [email protected]

Porque ahí no solo se venden alfajores. Se prueban. Se comparan. Se comparten. Y, muchas veces, empiezan a viajar mucho más lejos de lo que alguien imaginó.

Del 9 al 12 de julio, en BA Ferial (Costa Salguero), esas historias vuelven a encontrarse en Caminos y Sabores Edición BNA. Y para muchos productores, ese primer bocado es también el primer paso hacia lo que viene.