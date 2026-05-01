Cumbre del peronismo federal en Parque Norte: el plan para ser alternativa en 2027

En una jornada de fuerte peso político por el Día del Trabajador, el peronismo federal dio una contundente muestra de volumen político en la ciudad de Buenos Aires. El encuentro realizado este viernes en Parque Norte, bajo la consigna "El peronismo debate para ser alternativa nacional", congregó a legisladores, intendentes y cuadros técnicos de las 24 provincias con el objetivo de establecer una hoja de ruta que permita al movimiento recuperar la iniciativa y proyectarse hacia las elecciones de 2027.

La cumbre fue planteada como un espacio de debate horizontal para romper con la inercia de las últimas derrotas electorales. Los organizadores destacaron la necesidad de construir un proyecto con visión de federalismo, que deje de lado las discusiones centralistas del AMBA -el PJ nacional hoy es conducido por Cristina Fernández de Kirchner- para enfocarse en las problemáticas de las economías regionales y el fortalecimiento de la clase media.

Críticas al ajuste y la búsqueda de un superávit productivo

Uno de los momentos centrales del encuentro fue la intervención del diputado nacional Guillermo Michel, quien fue tajante al diferenciar los modelos económicos en disputa. El legislador advirtió sobre el impacto del programa de ajuste actual en la industria y el consumo interno, señalando que el equilibrio fiscal no puede lograrse a costa del aparato productivo nacional.

"Nosotros creemos en el superávit con la economía creciendo, con generación de puestos de trabajo, y no en este superávit que se basa en el ajuste a los jubilados y la paralización de la inversión pública", afirmó Michel durante su exposición. El debate técnico en las comisiones giró en torno a la creación de empleo genuino como única vía para la movilidad social ascendente, marcando una clara distancia con las políticas de austeridad aplicadas por la Casa Rosada.

Participación federal y nuevas voces en el territorio

El Auditor General de la Nación, Juan Manuel Olmos, fue uno de los coordinadores clave que insistió en que el peronismo debe dejar de ser una fuerza defensiva para volver a ocupar el territorio. La horizontalidad del evento permitió la convivencia de diversos sectores, desde la diputada Victoria Tolosa Paz y el senador Marcelo Lewandowski, hasta intendentes de peso como Federico Achával de Pilar.

La presencia de dirigentes de todo el país buscó nacionalizar el reclamo por la defensa de las provincias. En los paneles se escucharon voces que coincidieron en que el peronismo federal debe liderar la discusión sobre un nuevo esquema tarifario y la protección de las pymes frente a la apertura económica y la caída del consumo masivo que afecta a los sectores más vulnerables.

El camino estratégico hacia las elecciones de 2027

Aunque la discusión fue programática, el clima en Parque Norte estuvo marcado por la proyección política a largo plazo. Los dirigentes coincidieron en que para ser una opción competitiva y volver al poder en 2027, el partido debe modernizar su lenguaje y sus propuestas. Se discutieron planes de gobierno que incluyen la renegociación con el FMI, la defensa de la educación pública y un nuevo pacto fiscal federal.

El cierre de la jornada dejó un mensaje de unidad basado en la renovación de ideas por sobre las candidaturas personales. Con este encuentro, el espacio busca salir de la defensiva y empezar a moldear una alternativa de gobierno que logre interpelar nuevamente a los sectores productivos y a los trabajadores, de cara a los desafíos legislativos del año próximo y la carrera presidencial definitiva.