Tragedia en Los Hornos: festejaban el Día del Trabajador, discutieron y uno mató al otro de una puñalada

El festejo por el Día del Trabajador terminó de la peor manera en el barrio de Los Hornos, partido de La Plata. Lo que comenzó como una reunión entre conocidos para compartir bebidas alcohólicas derivó en un homicidio que conmociona a la zona oeste de la ciudad. El saldo fatal fue un hombre de 31 años asesinado y un joven de 22 tras las rejas.

Un brindis que terminó en crimen

El violento episodio ocurrió alrededor de las 4:15 de la madrugada de este viernes en la calle 72 bis, entre 142 bis y 143. Según informaron fuentes de la Comisaría Tercera de Los Hornos, la víctima se encontraba en la vereda de una vivienda consumiendo alcohol junto a un grupo de hombres.

Por causas que la Justicia aún intenta establecer, se desató una discusión que escaló rápidamente en violencia. En medio del altercado, uno de los presentes extrajo un arma blanca y le propinó una herida certera en la zona abdominal a la víctima, quien cayó gravemente herida en el lugar.

Traslado de urgencia y detención del sospechoso

Minutos después del ataque, el hombre herido fue trasladado de urgencia a la Unidad de Pronta Atención (UPA) de Los Hornos. A pesar del esfuerzo de los médicos, el personal de salud confirmó que el paciente ingresó sin signos vitales producto de la profundidad de la herida cortopunzante.

Tras el ataque, el agresor intentó darse a la fuga, pero la Policía Bonaerense desplegó un operativo cerrojo en las inmediaciones. Gracias a los testimonios recabados entre los presentes, los efectivos lograron identificar y aprehender al presunto autor, un joven de 22 años, a las pocas cuadras del lugar del hecho.

La investigación judicial

La causa fue caratulada formalmente como homicidio y quedó bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°8 de La Plata. Entre los puntos clave de la investigación se destacan:

• Búsqueda del arma: Hasta el momento, el cuchillo utilizado en el ataque no ha sido hallado por los peritos.

• Pericias en la escena: La Policía Científica trabajó en la zona de la calle 72 bis para recolectar rastros y evidencias.

• Indagatoria: El detenido será trasladado a la sede fiscal para prestar declaración en las próximas horas.

• Vínculo: Los investigadores confirmaron que no existía un lazo de parentesco entre la víctima y el victimario.

El barrio de Los Hornos sigue conmocionado por este nuevo hecho de violencia urbana en la capital bonaerense, que vuelve a poner el foco sobre los desenlaces fatales vinculados al consumo excesivo de alcohol y las riñas callejeras