Todas las promos de Cuenta DNI en mayo: se puede ahorrar más de $ 160.000

Como todos los meses, Cuenta DNI actualiza sus beneficios para su comunidad de usuarios. En mayo, continúan los descuentos en comercios de cercanía, supermercados, ferias y mercados bonaerenses y gastronomía, entre otros rubros.

La novedad en el quinto mes del año es la vuelta del beneficio de 3 cuotas sin interés pagando con tarjeta de crédito desde la billetera digital.

Una persona que utiliza todas las promos de Cuenta DNI puede ahorrar casi $ 150 mil pesos por mes. Y esta cifra sin tener en cuenta los beneficios en librerías y perfumerías, que no tienen tope de descuento, ni los descuentos en supermercados, algunos también sin tope.

Comercios de cercanía: hasta $ 20.000

De lunes a viernes, Cuenta DNI ofrece un 20 % de descuento con un tope semanal de $ 5.000. Alcanzando ese tope cada semana, el ahorro mensual llega a $ 20.000. Es un beneficio clave para compras frecuentes como alimentos, carnicerías y almacenes barriales.

Ferias y mercados: hasta $ 24.000

Con un 40 % de descuento todos los días y un tope de $ 6.000 por semana, el usuario puede ahorrar hasta $ 24.000 en el mes las distintas Ferias y Mercados bonaerenses. Se pueden consultar todas las opciones disponibles en este link.

Comercios de universidades: hasta $ 24.000

Este rubro replica el beneficio de ferias y mercados, pero aplicado a comercios ubicados en universidades de la Provincia de Buenos Aires: 40 % de ahorro, con tope semanal de $ 6.000. Sumando los cuatro reintegros semanales, el ahorro mensual vuelve a alcanzar $ 24.000.

Gastronomía: hasta $ 40.000 por mes

Los sábados y domingos, el descuento es del 25 %, con un tope de $ 8.000 por semana. Como mayo tiene 5 fines de semana, el ahorro mensual puede llegar a $ 40.000.

Full YPF: Ahorro mensual: $ 40.000

Funcional igual que gastronomía: 25 % de descuento los sábados y domingos, con tope de $ 8.000 por fin de semana. El beneficio no incluye la compra de combustible, pero aplica para todos los consumos realizados en los locales de YPF Full. Es ideal para almorzar, tomar una merienda o comprar unos snacks para el viaje con descuento.

Marcas destacadas: $ 15.000 adicionales

Durante todo mayo, hay 6 marchas que ofrecen 30 % de descuento para la Comunidad Cuenta DNI: Lucciano’s, Grido, Havanna, Guolis, La Fonte D’Oro y Le Park. El tope de esta promo es de $ 15.000 por mes, por persona.

Otros beneficios que amplían el ahorro y no tienen tope

A estos montos se suman descuentos sin tope en librerías de texto (10 % los lunes y martes) y en farmacias y perfumerías (10 % los miércoles y jueves). Además, hay promociones especiales en diferentes localidades, que pueden incrementar aún más el beneficio final y que son acumulables con los beneficios mencionados arriba.



El otro gran rubro que amplía el ahorro son los supermercados. Hay descuentos en: Carrefour, Chango Más, Día, Josimar, La Anónima, Niní, Toledo y 10 cadenas que operan en distintas localidades del interior de la provincia de Buenos Aires. Algunas de estas promos tienen tope de descuento y otras no, de manera que el ahorro varía en cada caso.

Los números del ahorro

Combinando los principales beneficios, una persona puede ahorrar $ 163 mil pesos pagando con Cuenta DNI. Para alcanzar esa cifra, que equivale a sumar todos los topes de descuento, debería gastar $590 mil pesos. De esta manera, el ahorro obtenido representaría el 28 % del gasto en realizado en consumos.

Tip de ahorro

Al utilizar las promos en supermercados, farmacias y librerías, o pagar algunas compras con varias billeteras del grupo familiar, la Comunidad Cuenta DNI puede extender su ahorro mucho más de $ 160 mil pesos.