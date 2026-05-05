La excelsa filmografía de Lucrecia Martel: gratis y en el cine

“Lo que yo hago es todo mentira... es un conjunto de estrategias para, justamente, tratar de construir algo que se parezca a la verdad”, dijo alguna vez Lucrecia Martel.

Las mentiras de Martel, entonces y paradójicamente, dan forma a uno de los cines más extraordinariamente genuinos: verdaderos en su amor por el cine como construcción comunal, en su poderío siempre político, en sus climas siempre asombrados y en su capacidad de un relato de crecer desde las raíces de relatos previos, los humanos y los fantásticos.

El ciclo “Antes del lunes” entonces celebra una retrospectiva del trabajo de Lucrecia Martel al mismo tiempo que dará varias funciones de Nuestra tierra, su primer documental.

La ciénaga, La niña santa, La mujer sin cabeza y Zama se exhibirán domingo a domingo, junto con la urgente Nuestra tierra, siempre en el Cine York de Olivos (Juan Bautista Alberdi 895), con entrada gratuita por orden de llegada.

La ciénaga - domingo 3 a las 18 horas

Dos familias - una de clase media urbana y otra de productores rurales - se entrecruzan en el sopor provinciano de una Salta caótica e inmutable, donde nada sucede pero todo está a punto de estallar.

La primera de las obras maestras de Lucrecia Martel respira un aire nuevo para el cine en un espacio sofocado —por el calor y la decadencia—. Hay cruces, pero nada parece avanzar realmente, como si el tiempo estuviera, antes que detenido, directamente abandonado.

La familia como fragmentos, como esquirlas no barridas, con filos generados por las tensiones que la hacen una calamidad. Todo parece a punto de romperse, y aunque ese estallido nunca termina de concretarse, Martel crea una película que sabe que el terror más abrumador es la familia cuando telaraña.

La niña santa – domingo 10 a las 18 horas

En un hotel de aguas termales viven sus dueños, y una hija adolescente, Amalia, que participa de grupos de reflexión católica junto a su amiga Josefina. Se realiza un congreso médico en el hotel y entre los que participan está el tímido Dr. Jano. Un triángulo amoroso, inquietantes revelaciones íntimas y una serie de equívocos harán que las vidas de estos personajes se crucen bajo los techos de este hotel hasta que todo estalle.

En su segundo paso, Martel profundiza una línea donde lo íntimo se vuelve inestable y lo moral se desarma desde adentro. El despertar de una adolescente no aparece como un paso claro, sino como una zona confusa donde religión, deseo y culpa se contaminan mutuamente. La mutación del cuerpo y lo que creemos que sabemos de él como cruz, santo y seña. Martel se desplaza hacia la percepción: su obra empieza a delinear un mundo donde las certezas nunca son fiables y la experiencia se construye desde lo ambiguo.

La mujer sin cabeza – domingo 17 a las 18 horas

Una mujer, en una distracción mientras conduce, atropella algo. Recorren la ruta pero sólo hay un perro muerto, y amigos allegados a la policía confirman que no hay información de un accidente. Todo vuelve a la calma y el mal momento parece superado, hasta que la noticia de un macabro hallazgo preocupa nuevamente a todos.

Los fantasmas de Martel en su máxima expresión: la negación como forma de existencia ¿Qué es un ánima si no un negador de la mayor de las certezas que tenemos como humanos? La protagonista, María Onetto en estado de plena gracia, no solo atraviesa un posible accidente, sino que encarna una manera de habitar el mundo basada en eludir aquello que resulta insoportable.

Una maldición victoriana que anda. Martel convierte esa evasión en forma cinematográfica: lo que falta, lo que no se ve o no se dice, organiza el relato. En su trayectoria, esta película marca un punto de máxima depuración: lo inquietante como perfecto hogar del cine.

Zama – domingo 24 a las 18 horas

Zama es un hombre que espera muchos años ser reconocido por sus méritos, ser deseado, ser amado. Decide atrapar a un peligroso bandido y recuperar su nombre. En el fracaso se libera de su espera.

Martel toma la novela de Antonio Di Benedetto y expande sus limbos hacía un tiempo y un espacio ajenos. Eso sí: mantiene intacta su obsesión por los cuerpos atrapados, en este caso, en un sistema que lo excede y comprime. El foco ya no está en la familia contemporánea sino en la estructura colonial, aunque la lógica es la misma: sujetos inmovilizados, dominados por fuerzas que no controlan. La espera, la frustración y el deterioro se vuelven aquí históricos, ligados a una identidad construida sobre la negación y el deseo de pertenecer a otro lugar.

Nuestra tierra - domingos 3, 10, 17 y 24 a las 20.30 horas

Llega el juicio oral y público por el crimen de Javier Chocobar, comunero indígena chuschagasta asesinado en 2009 en el norte argentino, en el marco de una disputa de tierras. El video del asesinato, filtrado en internet, aumenta la presión sobre el sistema judicial. Mientras tanto, las voces y fotografías de la comunidad en esta película, revelan el origen remoto del crimen, arraigado en una historia de usurpación territorial que se extiende desde la época colonial hasta la actualidad.





Su primer documental no representa un giro sino una expansión: Martel se centra en el asesinato del cacique Javier Chocobar y el reclamo territorial de la comunidad Chuschagasta, a partir de un archivo construido durante más de una década entre registros judiciales, materiales encontrados y testimonios.

Pero lejos de ordenar esos elementos en una verdad cerrada, los hace chocar, evidenciando cómo el sentido se construye y se disputa. “No se limita a reconstruir un hecho sino que pone en crisis las herramientas con las que solemos entenderlo” dijo, y confirma su mantra: volver al cine una forma de pensar más que de explicar.