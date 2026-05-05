Ricardo Arjona en Buenos Aires: el dato clave para entrar sin demoras

El regreso de Ricardo Arjona a Buenos Aires ya es un fenómeno. Con 14 funciones completamente agotadas en el Movistar Arena, el artista marca un récord como solista y confirma su fuerte conexión con el público argentino.

Los shows forman parte de su gira “Lo que el Seco no dijo” y se desarrollarán a lo largo de mayo en distintas fechas, con una puesta que promete ser una de las más ambiciosas de su carrera. Cada noche, miles de fans dirán presente en un espectáculo que combina clásicos, nuevas canciones y una producción de alto nivel.

En cuanto a la organización, las puertas del estadio abren a las 19, mientras que el show está previsto para las 21. Desde la producción recomiendan llegar con anticipación para evitar demoras y poder disfrutar de toda la experiencia previa.

El ingreso al estadio estará dividido según la ubicación de las entradas. Los accesos principales se distribuyen entre Avenida Dorrego, Avenida Corrientes y Humboldt, dependiendo del sector (plateas o campo). Es clave chequear previamente el ticket para evitar confusiones al momento de entrar.

Para llegar, hay varias opciones de transporte. La forma más directa es a través de la Línea B, bajando en la estación Dorrego. También se puede acceder en tren o en múltiples líneas de colectivo que conectan con la zona de Villa Crespo y alrededores.

Otro punto importante son los objetos permitidos. El estadio tiene restricciones claras: no se puede ingresar con mochilas grandes, bebidas, alimentos, equipos profesionales de foto o video, ni elementos que puedan representar un riesgo. La recomendación es ir liviano para agilizar el ingreso.

Con entradas agotadas en todas sus fechas, Arjona vuelve a demostrar por qué es uno de los artistas más convocantes de habla hispana. Buenos Aires se prepara para una seguidilla de noches a puro hit, emoción y un show que promete quedar en la memoria de sus fans.