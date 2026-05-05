Pampita confirmó su separación y sorprendió con el motivo: “No me lo esperaba”

La relación llegó a su fin y fue ella misma quien lo dejó en claro. Carolina Pampita Ardohain confirmó su separación de Martín Pepa con un mensaje breve pero contundente: “Me separé”.

Según trascendió, la ruptura se dio de manera inesperada y, para atravesar el momento, la modelo decidió viajar a Miami junto a amigos. “No me lo esperaba”, habría reconocido, dejando ver que el final del vínculo no estaba en sus planes inmediatos.

Aunque el romance llevaba poco más de dos años y se mostraba consolidado, las diferencias en la forma de ver la vida cotidiana habrían generado el quiebre. En particular, el eje del conflicto habría sido económico: mientras Pepa priorizaba una lógica más austera y de ahorro a largo plazo, Pampita apostaba por disfrutar el presente, especialmente en lo que respecta a su familia y la crianza de sus hijos.

“Quiero vivir ahora”, habría sido la postura de la conductora, marcando una distancia clara en la forma de proyectar el futuro en pareja.

Así, una relación que parecía afianzada terminó de manera sorpresiva y volvió a poner a Pampita en el centro de la escena mediática. Mientras tanto, la modelo elige refugiarse en su círculo cercano y seguir adelante tras una nueva ruptura.