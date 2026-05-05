Natalia Oreiro volvió a Rusia y hay un dato de Muñeca Brava que sorprende

Hay historias que no envejecen, y este es el caso. A casi 30 años de su estreno, la icónica novela Muñeca Brava volvió a emitirse en Rusia y, una vez más, se convirtió en un fenómeno.

Protagonizada por Natalia Oreiro junto a Facundo Arana, la ficción regresó a la pantalla del canal Subbota! en versión remasterizada en HD, y rápidamente volvió a captar la atención del público local.

En Rusia, donde se la conoce como “Wild Angel”, la novela ya había demostrado su potencia años atrás, alcanzando cifras impresionantes de audiencia. En una de sus emisiones anteriores llegó a reunir más de 47 millones de espectadores, consolidándose como un verdadero fenómeno cultural en la región.

Lo llamativo es que, lejos de tratarse solo de nostalgia, el interés sigue intacto. La historia de amor entre una joven humilde y un heredero millonario, sumada a los conflictos familiares y el carisma de sus protagonistas, continúa conectando con nuevas generaciones.

El canal que la transmite forma parte de uno de los grupos mediáticos más grandes del país y apunta principalmente al público femenino, lo que explica en parte el impacto que vuelve a tener la novela en cada repetición.

Así, lo que nació como una producción argentina de fines de los 90 sigue cruzando fronteras y sumando fanáticos en todo el mundo. Un clásico que demuestra que, cuando una historia funciona, puede volver a brillar incluso décadas después.