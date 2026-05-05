Ministro de Kicillof le contestó a Bullrich: “Deje de usar a las víctimas para su sucia campaña”

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, desestimó acusaciones de la titular del bloque de La Libertad Avanza en el Senado de la Nación, Patricia Bullrich, con el telón de fondo de un robo sufrido por un niño de 12 años en La Plata.

La arremetida de Bullrich

“Yo no entiendo. El inútil de Kicillof y su no ministro de Seguridad ven esto, ¿y no les genera nada? ¿Le roban a un nene de 12 años violentamente y dicen que está todo bien?”, puntualizó la legisladora libertaria.

En igual tono, publicó en sus redes que “asesinan vecinos, roban a mansalva y no hacen nada. No pasa nada, sin consecuencias para los delincuentes. Es más… los protegen y abandonan a los argentinos de bien”.

“Mucha campaña y sonrisitas, pero la realidad es hoy. Los bonaerenses necesitan seguridad hoy”, cerró Bullrich.

Vehemente respuesta de Alonso

A través de un posteo titulado “Qué le pasa Bullrich, está nerviosa?”, el funcionario del Gobierno de Axel Kicillof disparó: “Usted vivió del Estado toda su vida en distintos cargos públicos, entre ellos, dos veces como ministra de Seguridad; por lo tanto, sabe bien que desde ese lugar no se dicta condena. De eso se ocupa la Justicia, porque así funciona una República”.

Qué le pasa @PatoBullrich, está nerviosa?



Usted vivió del Estado toda su vida en distintos cargos públicos, entre ellos, dos veces como Ministra de Seguridad; por lo tanto, sabe bien que desde ese lugar no se dicta condena. De eso se ocupa la Justicia, porque así funciona una… https://t.co/aSaU5fSsvR — Javier Alonso (@JaviAlonsook) May 2, 2026

“Nosotros nos ocupamos de atrapar a quienes rompen la ley, contando en esta gestión con los niveles más altos de esclarecimiento de la historia porque tenemos un método de trabajo claro que da resultados”, aclaró Alonso.

Acto seguido, indicó que este ‘no ministro’ al que usted se refiere es el mismo que tuvo que prestarle patrulleros a su gestión para que pudieran intervenir en Rosario, porque no tenían ni cómo patrullar las calles”.

“Es el mismo ‘no ministro’ que está logrando bajar los homicidios, cuando se llenaron la boca hablando de baño de sangre y ustedes mismos se desmintieron al presentar y celebrar los números obtenidos con nuestro trabajo”.

El “colador” en la frontera

También sostuvo que “habla de ‘no hacer nada’ cuando en sus gestiones la frontera siempre fue un colador: el año pasado se le escapó ‘Pequeño J’ caminando y en 2019 Alberto Samid se le fugó en canoa hacia Paraguay”.

“Tenga dignidad y deje de usar a las víctimas para su sucia campaña ¿Será que la imagen de Javier Milei se desploma y salen en fila a intentar difamar a Kicillof para tapar sus propios fracasos?”, remató el titular de la cartera de seguridad de PBA.

